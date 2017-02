Der Immobilienboom steuert aufs Finale zu. Unser Ranking der 50 größten Städte zeigt, wo der Kauf noch lohnt und in welchen 17 Städten jetzt schon Mieten günstiger als Kaufen ist - inklusive Stadtteilanalyse.

Es sei die beste Investition seines Lebens gewesen, sagt Etienne Gehring (Name von der Redaktion geändert) - für nur 37,19 Euro. Er zieht einen Handzettel aus dem schwarzen Ordner, in dem alle Unterlagen zum Projekt Haus gehortet sind, und legt ihn auf den Couchtisch der Düsseldorfer Wohnung. "Wir sind eine junge Familie und schon seit Längerem auf der Suche nach einem passenden Einfamilienhaus", steht darauf. "Wir könnten uns gut vorstellen, in dieser Nachbarschaft ein Haus zu kaufen." Darunter eine Kinderzeichnung: Mama, Papa, Kind vor dem Traumhaus im Grünen. Die Zeichnung sollte dem Gesuch eine persönliche Note geben.

1000 Mal hatten er und seine Frau Stefanie - beide Ende 30, sie arbeitet in einer Personal- und Rechtsabteilung, er als Fondsmanager - den Zettel gedruckt, für die 37,19 Euro, und mit ihrem dreijährigen Sohn auf einer Fahrradtour im Umland verteilt. Da, wo sie wohnen wollten. "Wir haben nach Häusern mit alten Leuten geschaut", erzählt Stefanie Gehring, "nach gestickten Gardinen, Alt-Oma-Zeugs." So erhofften sie sich bessere Chancen.

Wer auf der Suche nach Haus oder Wohnung zu bezahlbaren Preisen ist, muss sich etwas einfallen lassen. Die Kreditzinsen sind weiter niedrig, das Angebot knapp, die Nachfrage groß. 2016 hat der Immobilienboom noch an Dynamik gewonnen: In den 50 größten deutschen Städten mussten Wohnungskäufer laut Daten des Internetportals Immobilienscout24 zehn Prozent mehr einplanen. In Augsburg stiegen die Preise gar um 15 Prozent. Zwölf weitere Städte, darunter München, Stuttgart und Frankfurt, schafften über zehn Prozent plus.

"Allerdings hat sich der Anstieg schon Ende 2016 etwas beruhigt", sagt Jan Hebecker, Leiter Marktforschung bei Immobilienscout24. Und dann folgt eine Ansage, die hellhörig macht: "2017 könnte das Jahr des Wandels werden." Hebecker rechnet zwar nicht mit dem Ende des 2009 gestarteten Aufwärtstrends, aber mit einer Abschwächung. Im teuren Segment, bei den massenhaft angestoßenen Bauvorhaben mit über 5000 Euro Quadratmeterpreis, drohe sogar "ein Überangebot mit fallenden Preisen".

Dabei gilt: Der Boom am Immobilienmarkt ist schon jetzt ein städtisches Phänomen. In vielen ländlichen Regionen müssen Wohnungskäufer im Schnitt unter 1500 Euro je Quadratmeter aufbringen. Selbst zwischen den Städten sind die Unterschiede gewaltig. Während sich die Wohnungspreise in München seit 2009 nahezu verdoppelt haben, sind sie in Gelsenkirchen um nur fünf Prozent gestiegen.

Die WirtschaftsWoche hat die Städte aus Sicht von Anlegern und Selbstnutzern analysiert. Die Auswertung von Kaufpreisen, Mieten, Wirtschaftsentwicklung, Kaufkraft und anderen Standortfaktoren zeigt Käufern, wo sie noch Aussicht auf Wertzuwachs haben - und wo die Luft dünn wird. Leipzig und Hamburg schneiden am besten ab, dicht gefolgt von Augsburg und Oldenburg. Selbstnutzer bekommen zudem eine Empfehlung, wo sie als Mieter günstiger wegkommen - und wo der Kauf sich noch rechnet. In 17 der 50 Städte ist Mieten infolge der Preissprünge schon attraktiver. Die Preisunterschiede innerhalb einer Stadt zeigt der Blick auf die Großstadt-Lagen und in das Premium-Dossier der WirtschaftsWoche mit Analysen für Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt und München (unter wiwo.de/immobilienatlas).

Fluglärm und Stromautobahn

Familie Gehring setzte bei ihrer Haussuche auf einen glücklichen Zufall, half ihm aber akribisch auf die Sprünge. Im Frühjahr 2015 hatten sie die Suche begonnen. Die bisherige Drei-Zimmer-Wohnung mit Wohnküche im Düsseldorfer Zentrum wurde zu klein. Ein frei stehendes Haus im Grünen sollte her. Der Klassiker einer jungen Familie. Am Anfang stand eine Karte. Eingezeichnet hatten die Gehrings nicht nur die Einflugschneise des Flughafens, sondern auch die bis 2025 entstehende Stromautobahn, die westlich von Düsseldorf geplant ist. Diese Lagen waren tabu. Ein S-Bahn-Anschluss war hingegen ein Muss. Beide wollen weiter in Düsseldorf arbeiten.

Profi-Investoren treiben deutschlandweit die Preise

Ein Paar, Ende 50, meldete sich auf den Handzettel hin. Deren 1965 erbautes Haus stand ...

