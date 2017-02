In Partnerschaft mit Live Nation initiiert Hilton Honors sein integriertes Musikprogramm "Music Happens Here" und präsentiert eine neue Original-Videoserie auf Spotify

Gestern Abend, im Verlauf der GRAMMYWeek, veröffentlichte Hilton (NYSE: HLT) "Music Happens Here", ein integriertes Musikprogramm und das erste seiner Art, das Hilton Honors Mitgliedern einzigartige Konzerterlebnisse und beispiellosen Zugang zu Musik und Künstlern ermöglicht. Das Programm basiert auf den exklusiven Partnerschaften von Hilton mit Live Nation und der Recording Academy(die Organisation, die den GRAMMY verleiht) und führt eine neue Musik- und Reise-Angebotspartnerschaft mit Spotify ein.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170209006442/de/

Hilton Launches "Music Happens Here," a First of its Kind Integrated Music Program, With Exclusive OneRepublic Concert Just for Hilton Honors Members (Photo: Business Wire)

Hilton Honors verleiht seinem Angebot abermals neuen Glanz, indem das Bonusprogramm den Wünschen der Hilton Honors Mitglieder mehr als gerecht wird. Mithilfe seines "Music Happens Here"-Programms wird Hilton den Mitgliedern weiterhin Zugang zu Top-Konzerten, privaten Meet-and-Greets mit topaktuellen Künstlern, persönlichen Erlebnissen mit den Künstlern sowie zu Privatkonzerten in Hilton Hotels und Resorts und an legendären Veranstaltungsorten ermöglichen.

Die von Hilton präsentierte und von Live Nation produzierte "Music Happens Here" Original-Videoserie ist die erste ihrer Art auf Spotify und verschafft den Zielgruppen Insiderwissen über einige der legendärsten Veranstaltungsorte an denen Musik komponiert, gespielt und gefeiert wurde. Es gibt entsprechende kuratierte Playlists, die den Zuhörer auf eine Wanderung zu den spezifischen Städten und Orten mitnehmen, an denen Musikevents stattgefunden haben, momentan stattfinden und weiterhin stattfinden werden. Diese Playlists sind exklusiv auf Spotify zu finden.

"Musik war stets in der Umgebung unserer Hotels und Resorts rund um den Globus ein wichtiger Bestandteil. Von The Beverly Hilton, das die ersten GRAMMY Awards ausrichtete, bis zu John Lennon, der den Songtext für Imagineauf einer Serviette des Hilton New York Midtown verfasste Hilton wird immer seinen Platz auf der Weltbühne für außergewöhnliche Erlebnisse behalten", so Mark Weinstein, Senior Vice President und Global Head of Customer Engagement, Loyalty and Partnerships bei Hilton."Music Happens Here führt unsere Tradition, das Reisen durch Musik zu zelebrieren, fort und unterstreicht unseren Anspruch, auch in Zukunft einen Platz im Zentrum der größten Musikmomente durch die Schaffung außergewöhnlicher Erlebnisse für unsere Hilton Honors Mitglieder einzunehmen. Ich bin hocherfreut, dass uns Spotify und Live Nation auf diesem Weg unterstützen, um unsere Gäste zu inspirieren, die Welt zu bereisen und Orte aufzusuchen an denen Musikgeschichte geschrieben wurde."

Die heutige Ankündigung basiert auf der Initiierung eines aktualisierten Hilton Honors Programms in der letzten Woche mit einem neuen Logo und vier branchenweit ersten Bonusvorteilen.

Hilton feierte die Einführung von "Music Happens Here" mit einigen der bedeutendsten Hilton Honors Mitgliedern und gab im Verlauf eines Hilton GRAMMY Week Dinners in privatem Rahmen und bei einem Privatauftritt der Band OneRepublic auf der Dachterrasse des Beverly Hilton die Liste der geladenen Gäste bekannt.

Darüber hinaus wurde der Original-Videoserien-Trailer von Spotify von Hilton, Live Nation und Spotify im Rahmen des Events am gestrigen Abend uraufgeführt. Los Angeles ist die erste Station der Reihe, die den Zuschauern einzigartige Einsichten in die größten Musikmomente der Stadt vermittelt von Folk-Rock bis Surf Punk und Glam-Metal bis hin zu Rap und die Kultur der Orte lebendig werden lässt, um bei Zuschauern den Wunsch aufkommen zu lassen, sie persönlich zu erkunden.

"Wir sind stets auf der Suche nach unterschiedlichen Wegen zur Schaffung neuer Inhalte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer", so Pat Shah, Head of Original Content Licensing bei Spotify. "Die Zusammenarbeit mit Marken wie Hilton und Partnern wie Live Nation bietet uns die Gelegenheit, uns über große Musikgeschichten auszutauschen, die bei unserem Publikum einen bleibenden Eindruck hinterlassen werden."

"Wir sind äußerst erfreut, dieses bahnbrechende Programm gemeinsam mit Hilton initiieren zu können, um den Fans rund um den Globus wahrhaft einzigartige Musikerlebnisse zu ermöglichen", so Darin Wolf, EVP Live Nation Media Sponsorship. "Unabhängig davon, ob die Fans neue Destinationen ausfindig machen, um ihrem Lieblingskünstler zu folgen, oder ob sie ihr Reiseerlebnis durch den Besuch eines Live-Musikevents weiter steigern möchten, wird Music Happens Here zur Intensivierung dieser Erlebnisse beitragen und unvergessliche Momente schaffen."

Einige der Hilton Honors Erlebnisse aus jüngster Vergangenheit:

Privatkonzerte mit Jason Derulo, Halsey, Elle King, Kip Moore und Gary Clark, Jr.

Spa-Sessions mit Kelsea Ballerini, Tinashe und Colbie Callet

Backstage-Meetings mit Andra Day, Barenaked Ladies und Imagine Dragons

Tanzunterricht mit Derek und Julianne Hough sowie Maks und Val Chmerkovskiy

Musikunterricht mit Mick Fleetwood, Mike Posner, Christina Perri und Cody Simpson

Weitere Informationen über "Music Happens Here" und Einsichtnahme in den Trailer erhalten Sie unter www.auction.hiltonhonors.com/musichappenshere. Die erste Folge der Original-Unterhaltungsserie wird Anfang März auf Spotify seine Premiere feiern. Hilton Honors Mitglieder können ihre Bonuspunkte verwenden, um Gelegenheit zu erhalten, jedes im Rahmen des Music Happens Here Programms zur Verfügung stehende Event zu genießen, indem sie die Hilton Honors Auktionsplattform unter HiltonHonors.com/auctions besuchen.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes Unternehmen im globalen Gastgewerbe, dessen Portfolio 14 erstklassige Marken mit über 4.900 Objekte mit mehr als 800.000 Zimmern in 104 Ländern und Gebieten umfasst. Hilton setzt sich dafür ein, das weltweit gastfreundlichste Unternehmen zu sein und seinen Gästen außergewöhnliche Erlebnisse anzubieten in jedem Hotel, für jeden Gast und bei jedem Besuch. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Marken Hilton Hotels Resorts, Waldorf Astoria Hotels Resorts, Conrad Hotels Resorts, Canopy by Hilton, Curio A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Das Unternehmen betreibt zudem ein preisgekröntes Gästebonusprogramm, Hilton Honors. Hilton Honors Mitglieder, die direkt über bevorzugte Hilton-Vertriebskanäle buchen, erhalten sofortige Vergünstigungen, wie etwa einen flexiblen Zahlungs-Slider, mit dem Mitglieder genau festlegen können, wie viele Bonuspunkte sie mit Geldzahlung verbinden möchten, einen beispiellosen exklusiven Mitgliederrabatt und kostenloses Standard-WLAN. Weitere Informationen finden Sie unter newsroom.hiltonworldwide.com. Folgen Sie Hilton auch auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

Über Hilton Honors

Hilton Honors ist das preisgekrönte Gästebonusprogramm der 14 erstklassigen Marken von Hilton, die über 4.900 Objekte mit mehr als 800.000 Zimmern in 104 Ländern und Gebieten umfassen. Hilton Honors Mitglieder, die direkt über bevorzugte Hilton-Vertriebskanäle buchen, erhalten sofortige Vergünstigungen, wie etwa einen flexiblen Zahlungs-Slider, mit dem Mitglieder fast jede Kombination von Punkten und Geld für die Buchung eines Aufenthalts wählen können, einen beispiellosen exklusiven Mitgliederrabatt und kostenloses Standard-WLAN. Mitglieder kommen auch in den Genuss beliebter digitaler Tools, die exklusiv über die branchenweit führende Hilton Honors Mobile App verfügbar sind und mit der Hilton Honors Mitglieder einchecken, ihr Zimmer wählen und mit einem digitalen Schlüssel betreten können. Hilton Honors bietet seinen über 60 Millionen Mitgliedern Hunderte von Möglichkeiten zum Sammeln und Einlösen von Punkten. Mitglieder können ihre Punkte für kostenlose Übernachtungen, hochwertige Waren oder Artikel bei Amazon.com mit "Amazon Shop with Points" sowie für Spenden oder einmalige Ereignisse über die Hilton Honors-Auktionsplattform (hiltonhonors.com/auctions) einlösen. Dazu gehören exklusive Künstlererlebnisse und Hotelkonzertveranstaltungen mit Live Nation® oder ein Rennsport-Erlebnis mit dem McLaren-Honda Formel-1-Team. Die Mitgliedschaft im Programm ist kostenlos und Reisende können sich online unter www.HiltonHonors.com anmelden oder sich unter news.hiltonhonors.com mit Hilton Honors in Verbindung setzen.

Über Live Nation

Live Nation Entertainment, Inc. (NYSE: LYV), oder Live Nation, ist das weltweit führende Live-Entertainment- und Ticketing-Unternehmen, das globale Marktführer umfasst: Ticketmaster, Live Nation Concerts, Live Nation Media Sponsorship und Artist Nation Management. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.investors.livenationentertainment.com

Über Spotify

Spotify ist ein preisgekrönter digitaler Musikdienst, der seinen Nutzern Zugriff auf über 30 Millionen Titel ermöglicht. Die Vision des Unternehmens ist es, sämtliche Titel sofort und für jeden verfügbar zu machen, überall und jederzeit. Damit wird es einfacher als je zuvor, neue Musik zu entdecken, zu verwalten und mit Freunden zu teilen. Gleichzeitig wird auf faire Abmachungen mit den Künstlern geachtet.

Spotify ist derzeit weltweit in 60 Ländern mit mehr als 100 Millionen aktiven Nutzern* und mehr als 40 Millionen zahlenden Abonnenten** verfügbar.

Seit seiner Einführung im Jahr 2008 in Schweden hat Spotify mehr als 5 Mrd. US-Dollar für die Rechteinhaber vereinnahmt. Spotify ist der weltweit größte und erfolgreichste Musikstreaming-Dienst seiner Art. Weitere Informationen finden Sie unter www.spotify.com

Weitere Informationen

Weitere Informationen, Bildmaterial oder die Möglichkeit, sich an einen Mitarbeiter unseres Teams zu wenden, erhalten Sie auf unserer Presse-Website unter http://press.spotify.com/

Über die Recording Academy

Die Recording Academy wurde 1957 gegründet als Organisation von Musikern, Komponisten, Produzenten, Ton- und Aufnahme-Technikern, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die kulturellen Bedingungen und die Lebensqualität für Musik und ihre Macher zu verbessern. International ist sie durch den GRAMMY Award bekannt die höchste, fachlich anerkannte Auszeichnung für musikalische Exzellenz sowie die glaubwürdigste Marke der Musikbranche. Die Recording Academy ist verantwortlich für bahnbrechende berufliche Entwicklung, kulturelle Bereicherung, Fürsprache, Erziehung sowie soziale Programme. Die zielgerichtete Mission der Akademie konzentriert sich darauf, musikalische Exzellenz zu erkennen, sich für das Wohl der Musikmacher einzusetzen und sicherzustellen, dass Musik ein dauerhafter Teil unserer Kultur bleibt. Weitere Informationen über die Recording Academy finden Sie unter www.grammy.com. Für Sondermeldungen und exklusive Inhalte folgen Sie der Recording Academy unter @RecordingAcad auf Twitter, "liken Sie" Recording Academy / GRAMMYs auf Facebook und schließen Sie sich den Social Communities der Recording Academy auf Google+, Instagram, Tumblr und YouTube an.

GRAMMY®, GRAMMY Awards, GRAMMY Celebration und das Grammophon-Logo sind eingetragene Marken der Recording Academyund werden unter Lizenz verwendet2017 The Recording Academy

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170209006442/de/

Contacts:

Lauren Skrincosky

Hilton

Tel.: +1 703 883 5824

lauren.skrincosky@hilton.com