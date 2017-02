Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MAUT - Die von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt auf den Weg gebrachte Pkw-Maut wird nach einer Studie im Auftrag des Verkehrsclubs ADAC zu einem Minusgeschäft. Statt der vom Ministerium angepeilten jährlichen Nettoeinnahmen in Höhe von rund 500 Millionen Euro wird der Bundeshaushalt im Jahr 2019 mit 147 Millionen Euro belastet, im Jahr 2023 steigt die Belastung auf 251 Millionen Euro, wie aus dem 29-seitigen Papier hervorgeht, das der Welt vorliegt. (Welt S. 1)

BANKEN - Die Bundesregierung befürchtet eine Lockerung der Aufsichtsregeln für die Finanzbranche in Amerika. Präsident Donald Trump werde das Gesetz zur Regulierung der Banken ("Dodd-Frank-Act") zwar nicht mehr aufheben, aber in den nächsten vier Monaten überprüfen, hieß es am Donnerstag in Berlin. In Kreisen der Bundesregierung wurde dies als Einstieg in eine potentiell weitreichende Deregulierungs-Agenda gewertet. Die Ankündigung passe zu dem Bestreben der Republikaner, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Finanzwirtschaft zu stärken (Stichwort "Amerika zuerst") und bürokratische Belastungen zurückzuschrauben. "Insofern muss man davon ausgehen, dass es zu Deregulierungsmaßnahmen kommen wird. Und das ist durchaus Anlass zur Sorge", sagte ein hoher Beamter des Finanzministeriums. (FAZ S. 17)

SICHERHEIT - Der Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat sich dafür ausgesprochen, dass innerhalb der EU künftig Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik möglich sein sollten. "Deutschland sollte mit gutem Beispiel vorangehen und in der EU - als ein denkbarer erster Schritt - Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik vorschlagen", sagte der frühere Diplomat. (Handelsblatt S. 10/11)

HANDEL - Der US-Ökonomie-Nobelpreisträger Paul Krugman sieht in Donald Trump eine Bedrohung der Weltwirtschaft und der amerikanischen Demokratie. Zudem sieht Krugman die Entwicklung an den Börsen seit der Wahl Trumps mit großer Skepsis. "Das Risiko einer Katastrophe wird derzeit an der Börse völlig ausgeblendet", sagte Krugman. Für die Kritik des Präsidenten an den deutschen Exportüberschüssen zeigt er allerdings Verständnis. (Handelsblatt S. 48)

LEISTUNGSBILANZ - Das Bundesfinanzministerium weist die Kritik der US-Regierung an Deutschlands hohem Leistungsbilanzüberschuss zurück. Ein Land "dafür zu beschuldigen, dass es von einem wettbewerbsfähigen Unternehmenssektor profitiert, wäre bizarr", heißt es in einem internen Vermerk des Bundesfinanzministeriums, der dem Handelsblatt vorliegt. Deutschland betreibe "keine verzerrende Handelspolitik, die die Exporte der USA oder eines anderen Landes diskriminiert". Aufrufe, die Politik müsse den Handelsüberschuss reduzieren, seien "fehlgeleitet, sowohl inhaltlich, als auch was den Adressaten angeht". (Handelsblatt S. 43 ff.)

STRAFZÖLLE - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat den USA damit gedroht, bei der Verhängung von Strafzöllen notfalls die Gouverneure einzelner US-Bundesstaaten gegen US-Präsident Donald Trump in Stellung zu bringen: "Wir werden eine Reise in die USA machen und auch mit den Bundesstaaten in Kontakt treten. Der Gouverneur von South Carolina zum Beispiel wird kein Interesse haben, dass BMW dort Arbeitsplätze abbaut", sagte Zypries. (Handelsblatt S. 9)

TANKSTELLEN - Tanken ist in Deutschland längst nicht mehr so billig wie noch Anfang vorigen Jahres: Rund 1,16 Euro kostet ein Liter Diesel derzeit im Durchschnitt, rund 1,35 Euro ein Liter Super E10. Dabei gibt es erhebliche Preisunterschiede im Tagesverlauf an den Tankstellen. Wie aus dem Jahresbericht der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamts hervorgeht, der am Donnerstag vorgestellt wurde, beträgt der Abstand zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Benzinpreis an einem Tag innerhalb einer Stadt mittlerweile bis zu 30 Cent je Liter. Preise zu vergleichen und dann gezielt zu tanken lohne sich daher, rät das Bundeskartellamt. (FAZ S. 23)

February 10, 2017

