Zürich - Heute eröffnet die Ausstellung «Osiris - Das versunkene Geheimnis Ägyptens» im Museum Rietberg Zürich. Die Schau ist zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum zu sehen und läuft bis zum 16. Juli 2017. Zu bestaunen sind rund 300 Exponate, von denen 40 noch nie ausserhalb Ägyptens präsentiert wurden.

Zu den Highlights, die ein Team unter Leitung des renommierten Unterwasserarchäologen Franck Goddio vor der Küste Ägyptens gefunden hat, zählen drei überdimensionale Statuen. Die über fünf Meter hohen Kunstwerke stellen ein Herrscherpaar dar sowie Hapi, den Gott des Nils. Aufgrund ihrer Grösse befinden sie sich vor dem Museumsgebäude in drei extra für sie angefertigten Glashäusern.

Mythos und Mysterien des Osiris

In den eigentlichen Museumsräumen stehen der Mythos und die Mysterien des Osiris im Mittelpunkt. Der Legende nach wurde er von seinem Bruder Seth getötet, von diesem anschliessend in 14 Stücke zerschnitten und in ganz Ägypten verteilt. Seine Gemahlin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...