US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Topmanagern von Airlines eine große Erklärung zur Steuerpolitik in den kommenden Wochen in Aussicht gestellt. "Wir werden etwas ankündigen, ich würde sagen in den nächsten zwei oder drei Wochen, das in Sachen Steuer phänomenal sein wird und unsere Luftfahrt-Infrastruktur voranbringt", sagte...

