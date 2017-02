Essen (ots) - Deutschlands Tankstellen-Marktführer Aral will im Laufe des Jahres die Zahl der Stationen mit Rewe-Sortiment auf rund 200 erhöhen. "Wir wollen unsere Zusammenarbeit mit Rewe weiter ausbauen", sagte Wolfgang Langhoff, Vorstandsvorsitzender des Aral-Mutterkonzerns BP Europa SE, im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe).



"Derzeit zählen wir 60 Standorte, im Laufe des Jahres wollen wir die Zahl auf rund 200 erhöhen. Bislang haben wir uns auf NRW konzentriert. Das ändert sich jetzt. Wir erschließen uns zunehmend neue Ballungsräume, darunter Hamburg, Frankfurt und Städte in Süddeutschland."



Mit rund 2500 Tankstellen ist Aral Marktführer in Deutschland.



