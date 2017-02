The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.02.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.02.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU300TB01208 AUSTRALIA 2017 217 15.02 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3CB0189975 NATL AUSTR.BK 2017 BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0014916 NATL AUSTR.BK 2017 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0109117579 SCBC 10-17 FLR MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0147237785 UBS AG JERSEY 12-17 FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0148059923 HYUNDAI CAP. SVCS 12-17 BD00 BON CHF N

CA BA3P XFRA DE0001142743 BUNDANL. KPS 15.2.17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DB5DDB8 DT.BANK MTN 10/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3L59 HSH NORDBANK IS 10/17 A BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW7R23 LBBW IS.R.541 BD00 BON EUR N

CA GMZD XFRA US02005NAL47 ALLY FINANCIAL 12/17 BD00 BON USD N

CA W5HA XFRA XS0746571925 WISEYEAR HLDGS 12/17 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DZ1J8T8 DZ BANK IS.A450 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2EL2 NORDLB IS.S.1331 BD01 BON EUR N

CA NW6D XFRA DE000NRW0D77 LAND NRW SCHATZ12R1178 BD01 BON EUR N

CA XFRA US00206RBC51 AT + T 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US00440EAJ64 CHUBB INA HLDGS 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US172967DY47 CITIGROUP INC. 07/17 BD01 BON USD N

CA XFRA US36962G2F08 GENERAL ELEC.07/17FLR MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US36962G2G80 GENERAL ELECT. 07/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US500769EY63 K.F.W.ANL.V.12/2017 DL BD01 BON USD N

CA TXGA XFRA US880779AY95 TEREX CORP. 12/21 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828GH76 US TREASURY 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US912833KL36 US TR.STRIPS02/15/2017INT BD01 BON USD N