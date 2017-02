FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.02.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.02.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB2E40 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/16 0.001 %

XFRA AU000XCLWAO6 AUSTRALIA 2040 CI

XFRA AU000XCLWAB3 AUSTRALIA 2022 CI

GV5C XFRA DE000A0D95Q0 BHF TOTAL RETURN FT 0.590 EUR

EZTB XFRA DE0008478132 FT FLEXINVEST PRO 0.590 EUR

WYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01 0.468 EUR

WED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.234 EUR

PCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.075 EUR

SQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED 1.639 EUR

PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.225 EUR

LMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.272 EUR

KM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.187 EUR

IH9 XFRA US46069S1096 INTERSIL DL-,01 0.112 EUR

HR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01 0.281 EUR

HN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.140 EUR

DNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.164 EUR

YCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.248 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.068 EUR

WIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.487 EUR

D8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.075 EUR

AQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.075 EUR

AP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 0.899 EUR

SDP XFRA US8660821005 SUMMIT HOTEL PROP. DL-,01 0.152 EUR

74S XFRA US84763R1014 SPECTRUM BRANDS HL.DL-,01 0.393 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR

M07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.309 EUR

LPNI XFRA DE000A1XDX79 LUPUS ALPHA DIVID.CHAMP.R 2.200 EUR

FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.178 EUR