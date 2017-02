Domat/Ems - Die Ems-Chemie hat im Geschäftsjahr 2016 erneut sehr stark abgeschnitten und alle Kennzahlen auf neue Höchstwerte geschraubt. Ermöglicht haben dies Effizienzsteigerungen und der Ausbau des Geschäfts mit hochmargigen Spezialitäten. Im laufenden Jahr soll der Gewinn weiter steigen.

Der Nettoumsatz stieg im Berichtsjahr um 4,1% auf 1,98 Mrd CHF, teilte der Spezialchemie-Konzern am Freitag mit. In lokalen Währungen hätte ein Plus von 3,8% resultiert. Die Verkaufsmengen an sich nahmen um 6,7% zu. Dabei sei es gelungen, das Spezialitätengeschäft weiter auszubauen. Das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA wuchs in der Folge um 15% auf 604 Mio und auf Stufe EBIT um 17% auf 548 Mio CHF. Das Finanzergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...