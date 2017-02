FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Die Hoffnung auf Geldgeschenke der neuen US-Regierung dürfte dem deutschen Aktienmarkt am Freitag weiteren Rückenwind verleihen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start 0,33 Prozent höher auf 11 681 Punkte.

USA: - AUFWÄRTS - Der Rekordlauf an den US-Börsen hat am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen und die vier wichtigsten Indizes in Rekordhöhen katapultiert. Der Dow Jones Industrial übersprang sogar erstmals die Marke von 20 200 Punkten.

ASIEN: - AUFWÄRTS - An den asiatischen Börsen ging es zu Wochenschluss aufwärts. Die guten Vorgaben von der Wall Street und die Aussicht auf "phänomenale" Schritte zur Senkung von Regulierungen und Steuern durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump sorgte für gute Laune unter den Anlegern. In China kamen noch starke Außenhandelsdaten der Volksrepublik hinzu und Japan profitierte der Leitindex Nikkei von einem schwächer tendierenden Yen.

DAX 11.642,86 0,86% XDAX 11.643,81 0,72% EuroSTOXX 50 3.277,79 1,23% Stoxx50 3.040,20 1,04% DJIA 20.172,40 0,59% S&P 500 2.307,87 0,58% NASDAQ 100 5.212,16 0,30% Nikkei 225 19.378,93 +2,5%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - ABWÄRTS - Nach den jüngsten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump ist die Hoffnung des Marktes auf eine kräftige Unterstützung der amerikanischen Wirtschaft wieder zurück, so Dirk Gojny, Experte der National-Bank. Mit dem dadurch entfachten Rückenwind für die Aktienmärkte dürfte der Bund-Future heute schwächer in den Tag starten. Anschließend rechnet er mit einer Handelsspanne zwischen 163,30 und 164,40.

^ Bund-Future 164,00 -0,23%

DEVISEN: - SEITWÄRTS - Der Euro hat sein schwächeres Niveau weitgehend behauptet. Die Gemeinschaftswährung notierte am Freitag bei 1,0654 US-Dollar. Für die europäische Gemeinschaftswährung war es kurz nach dem Handelsstart am US-Aktienmarkt ordentlich abwärts gegangen.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,0654 -0,08% USD/Yen 113,75 0,45% Euro/Yen 121,19 0,37%

ROHÖL - AUFWÄRTS - Die Ölpreise haben am Freitag ihre Gewinne vom Vortag gehalten und leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 55,76 US-Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 12 Cent auf 53,12 Dollar.

AXC0031 2017-02-10/07:35