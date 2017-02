Nach einigen schwachen Handelstagen konnte sich in der zweiten Wochenhälfte das Wertpapier von Bayer wieder stabilisieren und im Donnerstagshandel überdeutlich zulegen - dabei steuert der Wert nun wieder direkt seine Jahreshochs an und dürfte noch weit darüber ansteigen können, was Long-Positionen nach wie vor äußerst interessant macht.

Das Jahr 2016 über tendierte die Aktie von Bayer überwiegend in einer volatile Seitwärtsphase zwischen 83,45 und ein 112,00 Euro seitwärts. Erst im Dezember setzte ein deutlicher Kursschub ein und brachte die Notierungen an den Widerstandsbereich um 99,28 Euro aufwärts. Pünktlich zum Jahresbeginn gelang auch ein Ausbruch darüber, wodurch ein größeres Kaufsignal aufgestellt werden konnte - außerdem gelang es der Aktie sogar einen mittelfristigen Abwärtstrend seit den Jahreshochs aus 2015 zu knacken. In der letzten Analyse vom 20. Januar 2017: "Bayer: USA als Markt immer wichtiger" wurde bereits auf eine Rally an die Aprilhochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...