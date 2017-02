Bund und Länder haben sich auf einen 15-Punkte-Plan geeinigt, um abgelehnte Asylbewerber schneller abzuschieben. Der entsprechende Gesetzesentwurf soll zeitnah vorgelegt werden.

Bund und Länder wollen abgelehnte Asylbewerber schneller in ihre Heimat zurückschicken. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder einigten sich am Donnerstagabend auf einen 15-Punkte-Plan, der sowohl die Abschiebungen als auch die freiwilligen Rückführungen beschleunigen soll. Die Beschlüsse sollen "zeitnah" in ein Gesetz münden. Die Initiative sei nötig, um wirklich Schutzbedürftigen auch weiter helfen zu können, betonten Merkel (CDU) sowie die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern und Hessen, Erwin Sellering (SPD) und Volker Bouffier (CDU), übereinstimmend.

Kern des Plans ist ein Maßnahmenpaket, das etwa die Ausdehnung des Ausreisegewahrsams auf zehn Tage, ein gemeinsames Zentrum für die Rückführung und eine bessere Überwachung abzuschiebender Ausländer aus Gründen der inneren Sicherheit vorsieht. Details des von Bund und Ländern geplanten Zentrums zur besseren Rückführung (ZUR) müssten noch beraten werden, betonte Merkel. Das ZUR soll auch Sammelrückführungen organisieren. Die Ländervertreter betonten das Interesse, dass der Bund sich hier stärker engagieren sollte. Hintergrund des Vorstoßes ist die schnell steigende Zahl von Asylentscheiden durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Dadurch wächst auch die Zahl der Menschen, die Deutschland wieder verlassen müssen."

Asylsuchende sollen möglichst ...

