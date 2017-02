Chur - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr wie angekündigt operativ weniger verdient als im Vorjahr. Der Konzerngewinn konnte gut gehalten werden. An die Inhaber der Partizipationsscheine soll eine unveränderte Dividende von 38 CHF ausgeschüttet werden.

Der Geschäftserfolg verminderte sich im Jahr 2016 um 12,6% auf 156,5 Mio CHF und liegt damit im Rahmen der Management-Guidance von 154 bis 158 Mio. Der Rückgang begründet sich insbesondere mit Sondermassnahmen, so insbesondere eine Goodwill-Abschreibung auf der Mitte Jahr erworbenen Beteiligung an Albin Kistler, eine einmalige Einlage in die Personalvorsorgestiftung und verschiedene Beteiligungstransaktionen. Unter Ausklammerung dieser Sonderfaktoren hätte ein Anstieg um 1,0% auf 174,9 Mio resultiert, schreibt die GKB in einer Mitteilung. Der Konzernerfolg blieb derweil stabil bei 168,5 Mio CHF.

