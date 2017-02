Die Etrion Corporation (Genf, Schweiz), ein unabhängiger Solarstrom-Erzeuger, berichtete am 08.02.2017, dass die ersten beiden Abschnitte (5,3 MW) des Photovoltaik-Kraftwerks Aomori (Japan) an das Netz angeschlossen worden seien. Nach einer Testphase sollen sie Ende Februar regulär in Betrieb gehen. Die Abschnitte wurden von Hitachi High-Technologies termin- und budgetgerecht errichtet. Das fertige Kraftwerk, das aus vier Standorten besteht, wird eine Nennleistung von 9,5 MW haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...