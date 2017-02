Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Exporte Chinas sind im Januar deutlicher gestiegen als erwartet. Wie die Zollbehörde am Freitag mitteilte, legten sie binnen Jahresfrist um 7,9 Prozent zu. Dies ist als ein mögliches Zeichen zu werten, dass sich die Auslandsnachfrage nach Waren aus der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft wieder erholt. Ökonomen hatten für den Januar lediglich mit einem Plus von 3,1 Prozent gerechnet, nachdem im Dezember die Exporte um 6,1 Prozent abgerutscht waren. Die Importe legten im Januar um 16,7 Prozent zu und übertrafen ebenfalls die Erwartungen der Volkswirte, die im Schnitt eine Zunahme von 10 Prozent geschätzt hatten. Der Handelsüberschuss lag bei 51,35 Milliarden US-Dollar nach 40,82 Milliarden Dollar im Vormonat. Hier lautete die Prognose der Volkswirte auf 50 Milliarden Dollar.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 zuvor: 98,5

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.307,10 +0,12% Nikkei-225 19.378,93 +2,49% Hang-Seng-Index 23.667,45 +0,60% Kospi 2.076,79 +0,53% Shanghai-Composite 3.199,25 +0,50% S&P/ASX 200 5.720,60 +0,99%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Wochenschluss geht es an den Börsen in Asien teils deutlich nach oben. Einmal mehr ist es die gute Vorgabe von der Wall Street, die dort die Aktienmärkte beflügelt. Auslöser der Rally am Aktienmarkt ist einmal mehr US-Präsidenten Donald Trump. Er werde innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen eine Ankündigung machen, die "phänomenal in Bezug auf Steuern" sein werde, sagte Trump. Der US-Dollar legt daraufhin auf breiter Front zu, der zur Schwäche neigende Yen hat einmal mehr die Börse in Tokio beflügelt. Die Aktien der japanische Stahlhersteller gehören bereits seit den US-Wahlen zu den Gewinnern in Tokio. Die Idee dahinter: "Mit den von US-Präsident Trump angekündigten Infrastruktur-Maßnahmen dürfte die Stahlnachfrage aus den USA steigen", so Yoshinori Ogawa, Stratege bei Okasan Securities. Zudem gab es gute Wirtschaftsdaten aus China. Die Exporte sind im Januar deutlicher gestiegen als erwartet. Dies ist als ein mögliches Zeichen zu werten, dass sich die Auslandsnachfrage nach Waren aus der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft wieder erholt. Die Importe übertrafen ebenfalls die Erwartungen der Volkswirte. An der Börse in Sydney gab es den größten Tagesgewinn in diesem Jahr. Zu den Gewinnern gehörten einmal mehr die Bankenwerte, so legten Westpac um 1,3 Prozent zu. Auch die meisten Aktien aus dem Energie- und Minensektor legten zu, so stiegen BHP Billiton um 1,8 und Rio Tinto um 1,1 Prozent. Mit dem festeren Dollar kommt der Preis für Gold leicht unter Druck. Die Aktie des Goldproduzenten Newcrest Mining fiel um 3,2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Nvidia vermeldete für das vierte Quartal einen Anstieg der Einnahmen um 55 Prozent auf einen Rekordwert gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn überstraf die Markterwartungen klar. Für die Aktie ging es lediglich um 0,3 Prozent nach oben. Jedoch hatte die Aktie allein im letzten Jahr um 224 Prozent zugelegt. Dagegen brachen Yelp um 9,6 Prozent ein. Mit den Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal konnte das Internet-Unternehmen überzeugen, doch der Umsatzausblick auf das laufende Quartal blieb hinter den Erwartungen zurück.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.172,33 0,59 117,99 2,07 S&P-500 2.307,87 0,58 13,20 3,08 Nasdaq-Comp. 5.715,18 0,58 32,73 6,17 Nasdaq-100 5.212,16 0,30 15,58 7,17 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 844 Mio 854 Mio Gewinner 1.968 1.681 Verlierer 1.028 1.303 Unverändert 113 126

Freundlich - An der Wall Street sind die Rekorde gepurzelt. Die drei wichtigsten Leitindizes haben neue Allzeithochs erklommen. Eine vage Andeutung von US-Präsident Donald Trump reichte aus, um die "Trump-Rally" wieder in Gang zu setzen. Er werde innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen eine Ankündigung machen, die "phänomenal in Bezug auf Steuern" sein werde, sagte Trump. Unklar blieb einstweilen, wie breit die Steuerreform angelegt sein soll. Unter den Einzelaktien stürzten Twitter um 12,4 Prozent ab. Die Gesellschaft ist im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Coca-Cola hat im vierten Quartal 2016 weniger verdient und umgesetzt als vor einem Jahr. Die Aktie sank um 1,9 Prozent. Viacom verteuerten sich um 4,3 Prozent. Zwar hatte der Medienkonzern im vergangenen Quartal einen Gewinnrückgang zu erlitten, doch die künftige Fokussierung auf sechs Kanalmarken statt bislang über zwei Dutzend überzeugte die Anleger. Für Kellogg ging es 4 Prozent nach oben. Der Lebensmittelkonzern hat einen gestiegenen bereinigten Gewinn ausgewiesen. Dunkin' Brands Group steigerten sich um 4,2 Prozent, nachdem der Betreiber von Restaurantketten im vierten Quartal in die Gewinnzone vorgeprescht war.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,18 4,0 1,14 -2,1 5 Jahre 1,86 6,1 1,80 -6,1 7 Jahre 2,20 7,1 2,12 -5,2 10 Jahre 2,39 5,5 2,34 -5,1 30 Jahre 3,01 5,6 2,95 -6,0

Am Rentenmarkt fielen die Notierungen nach einer dreitägigen Aufwärtsbewegung. Der angekündigte Steuerplan der Trump-Regierung ließ die Anleger zu riskanteren Anlagen wie Aktien greifen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um 6 Basispunkte auf 2,39 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:18 % YTD EUR/USD 1,0657 +0,0% 1,0655 1,0693 +1,3% EUR/JPY 121,20 +0,4% 120,72 120,15 -1,4% EUR/GBP 0,8519 -0,1% 0,8525 0,8512 -0,1% GBP/USD 1,2510 +0,1% 1,2498 1,2562 +1,4% USD/JPY 113,73 +0,4% 113,31 112,36 -2,7% USD/KRW 1150,10 -0,1% 1150,98 1145,70 -4,7% USD/CNY 6,8757 +0,1% 6,8690 6,8611 -1,0% USD/CNH 6,8633 -0,0% 6,8645 6,8519 -1,6% USD/HKD 7,7584 +0,0% 7,7582 7,7583 +0,1% AUD/USD 0,7643 +0,3% 0,7623 0,7628 +5,9%

Am Devisenmarkt gab der Euro etwas nach und fiel auf 1,0664 Dollar nach einem Wechselkurs des Vorabends von 1,0696. Im Devisenhandel war zu vernehmen, dass sich die politischen Risiken zu beiden Seiten des Atlantiks in etwa die Waage hielten. Auf der einen Seite die Abschottungspolitik Trumps, auf der anderen Seite die Sorgen um die Wahlen in Frankreich, die Schuldenkrise in Griechenland und der Brexit.

Der Dollar klettert mit den Steuer-Aussagen von US-Präsident Trump gegenüber dem Yen in Asien auf den höchsten Stand seit Anfang Februar. Damit holt der Dollar die Abgaben vom Donnerstag gegenüber der japanischen Währung wieder auf, heißt es von einem Händler. Ein Impuls für den Devisenmarkt könnte vom Treffen zwischen Trump und dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Freitag ausgehen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,11 53 +0,2% 0,11 -2,8% Brent/ICE 55,76 55,63 +0,2% 0,13 -2,9%

Die Erdölpreise wurden noch immer von der Hoffnung auf eine steigende Kraftstoffnachfrage getrieben, nachdem die Benzinvorräte am Vortag in den USA entgegen den Erwartungen gesunken waren. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 53,00 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,80 1.228,46 -0,4% -4,66 +6,3% Silber (Spot) 17,58 17,65 -0,4% -0,07 +10,4% Platin (Spot) 1.001,20 1.014,25 -1,3% -13,05 +10,8% Kupfer-Future 2,68 2,65 +0,8% +0,02 +6,8%

Der Goldpreis pendelte zwischen kleinen Auf- und Abschlägen, fiel aber mit der Aktienrally dann zurück. Seit dem Dezembertief hat Gold über 9 Prozent zugelegt. Nun wurde die Feinunze um 0,8 Prozent niedriger gehandelt bei 1.232 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-EINWANDERUNGSPOLITIK

Die von US-Präsident Trump verfügten Einreiseverbote bleiben außer Kraft. Ein Bundesberufungsgericht in San Francisco bestätigte am Donnerstag die Entscheidung des Richters einer untergeordneten Instanz. Die von der Trump-Regierung eingelegte Berufung wurde damit abgewiesen. Beim Kurzmitteilungsdienst Twitter schrieb Trump unmittelbar nach Bekanntwerden des Urteils: "WIR SEHEN UNS VOR GERICHT, DIE SICHERHEIT UNSERER NATION STEHT AUF DEM SPIEL!"

US-NOTENBANK

Der Präsident der Chicago-Fed, Charles Evans, hat seine Forderung nach einer langsamen Rückkehr der Zinsen zu einem normalen Niveau erneuert. Dies sei wichtig, um der Wirtschaft zu einem adäquaten Puffer zur Abfederung von Schocks zu verhelfen und das Risiko möglichst gering zu halten, dass die Geldpolitiker erneut auf das Mittel der Null-Zins-Politik zurückgreifen müssten, sagte er.

DAIMLER

