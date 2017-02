News Corp, der Medienkonzern aus den USA, musste das zweite Quartal in Folge einen Verlust vermelden.



Unter dem Strich fiel in den drei Monaten bis Ende Dezember ein Verlust von 290 Mio. Dollar an nach einem Gewinn von 62 Mio. im Jahr zuvor. Der Umsatz ging um 2,1 % auf 2,1 Mrd. Dollar zurück.



Das Unternehmen, zu dem unter anderem das "Wall Street Journal" und die britische "Times" gehören hat unter sinkenden Einnahmen zu leiden. Neben Abschreibungen auf das Zeitungs- und TV-Geschäft in Australien hätten sinkende Anzeigeneinnahmen dazu beigetragen.



Eindeutig besser lief es allerdings im Buch-Geschäft und bei den Online-Immobilienportalen bzw. Fernsehsendern. Daher übertraf der bereinigte Gewinn von 19 Cent auch knapp die Markterwartungen. Die Aktie legte daraufhin nachbörslich zu. Dem Konzernvon Medienunternehmers Rupert Murdoch macht es zu schaffen, dass die Menschen immer mehr auf das kostenfreie Angebot im Internet zurückgreifen. Er versucht daher, mit einem Sparkurs und Investitionen in digitale Dienste gegenzusteuern.