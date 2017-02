FRANKFURT (Dow Jones)--Der britische Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser will sich mit einer Großübernahme im Nahrungsmittelgeschäft verstärken. Das britische Unternehmen bietet 90 US-Dollar je Aktie in bar für den Babynahrung-Hersteller Mead Johnson Nutrition. Das US-Unternehmen werde mit 16,6 Milliarden Dollar oder 17,9 Milliarden Dollar inklusive Schulden bewertet. Die Unterstützung des gesamten Boards kann sich Reckitt Benckiser sicher sein, erklärte Mead-Johnson-Chairman James Cornelius am Freitag.

Überraschend kommt die Offerte nicht. Reckitt Benckiser hatte Anfang Februar angekündigt, über die Übernahme von Mead Johnson zu verhandeln. Auch der Preis von 90 Dollar je Aktie war seinerzeit bereits genannt worden.

Mead Johnson erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3,7 Milliarden Dollar. Die Briten wollen mit dem Zukauf stärker in den Bereich gesundheitsfördernder Nahrungsmittel vorstoßen, der bessere Margen ermöglicht.

Mead Johnson gehörte einst zum Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb, wurde 2009 aber abgespalten. Seitdem kursierten Spekulationen über eine mögliche Übernahme des Unternehmens, ist es doch stark in den schnell wachsenden Schwellenländern engagiert und nicht zu groß, was eine Übernahme bezahlbar macht.

February 10, 2017 02:18 ET (07:18 GMT)

