Die Zürcher Kantonalbank hat im vergangenen Jahr den betrieblichen

Konzerngewinn um 5% auf 761 Mio. Franken gesteigert. Dazu beigetragen

haben insbesondere höhere Erträge im Kommissions- und

Dienstleistungsgeschäft sowie das starke Handelsgeschäft. Die

Ausschüttung an Kanton und Gemeinden steigt um 10% auf 330 Mio.

Franken.



Martin Scholl, Vorsitzender der Generaldirektion, sagte zum

Jahresergebnis: "Die Zürcher Kantonalbank hat das schwierige

wirtschaftliche Umfeld im vergangenen Geschäftsjahr gut gemeistert

und ein sehr erfreuliches Ergebnis erzielt. Zudem konnte die

Diversifikation dank der erfolgreichen Integration von Swisscanto

weiter verbessert werden. Damit haben wir einmal mehr gezeigt, dass

unser breit diversifiziertes und auf Kontinuität ausgerichtetes

Geschäftsmodell nachhaltig Mehrwert schafft."



Höhere Erträge trotz anspruchsvollem Umfeld



Der Geschäftsertrag stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5% auf den

historischen Höchststand von 2'325 Mio. Franken. Sehr erfreulich

entwickelten sich dabei insbesondere das Kommissions- und

Dienstleistungsgeschäft sowie das Handelsgeschäft. Beide

Ertragspfeiler verzeichneten im Periodenvergleich eine deutliche

Zunahme des Erfolgs. Weniger stark stieg demgegenüber der Erfolg aus

dem Zinsgeschäft.



Das Zinsgeschäft erzielte im vergangenen Geschäftsjahr einen

Netto-Erfolg von 1'187 Mio. Franken, was einem Anstieg von 2%

gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darin enthalten ist ein Aufwand für

ausfallbedingte Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem

Zinsgeschäft von 12 Mio. Franken, nachdem im Vorjahr noch ein Ertrag

von 3 Mio. Franken ausgewiesen wurde. Das steigende Zinsergebnis

reflektiert das erfreuliche Wachstum der Volumen im

Hypothekargeschäft um 3,7 Mrd. Franken. Die Qualität der Ausleihungen

hat für die Zürcher Kantonalbank unverändert höchste Priorität.

Angesichts latenter Zinsänderungsrisiken errechnet die Bank die

Tragbarkeit einer Liegenschaft für Kunden nach wie vor mit einem

kalkulatorischen Hypothekarzins von 5%.



Der Erfolg im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft verbesserte

sich vor dem Hintergrund der erfolgreichen Integration von Swisscanto

um 9% auf 728 Mio. Franken. Die deutliche Zunahme ist vor allem auf

das Anlagegeschäft zurückzuführen, das von Mehrerträgen im Fonds- und

Vermögensverwaltungsgeschäft getrieben wurde.



Im Handelsgeschäft profitierte die Zürcher Kantonalbank vor dem

Hintergrund erhöhter Marktvolatilität von einer deutlichen Zunahme

der Handelsaktivitäten der Kunden und vermochte den Erfolg im

Vergleich zum Vorjahr um 16% auf 379 Mio. Franken zu steigern. Das

Handelsgeschäft der Zürcher Kantonalbank ist breit aufgestellt und

hat einen klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden. Die auf das

Kundengeschäft ausgerichtete Strategie findet auch in den

Risikozahlen ihren Niederschlag. So sanken die Handelsrisiken im

Handelsbuch (Value-at-Risk mit Haltedauer 10 Tage) auf 11 Mio.

Franken nach 17 Mio. Franken im Geschäftsjahr 2015.



Moderater Anstieg beim Aufwand



Der Geschäftsaufwand stieg im Geschäftsjahr 2016 um 5% auf 1'441

Mio. Franken. Die Zunahme ist vor allem auf die höheren

Personalaufwendungen zurückzuführen, die aufgrund der erstmaligen

ganzjährigen Berücksichtigung von Swisscanto und höherer variabler

Lohnbestandteile im Vergleich zum Vorjahr um 7% auf 1'009 Mio.

Franken anstiegen. Der Sachaufwand belief sich auf 433 Mio. Franken,

was einem Anstieg gegenüber 2015 von 1% entspricht. Darin enthalten

ist auch der Aufwand für die Abgeltung der Staatsgarantie von 22 Mio.

Franken, nach 21 Mio. Franken im Vorjahr.



Im Geschäftsaufwand von 1'441 Mio. Franken nicht enthalten ist ein

einmaliger Aufwand von 70 Mio. Franken im Zusammenhang mit der

Anpassung der versicherungstechnischen Grundlagen der Pensionskasse

der Zürcher Kantonalbank an das veränderte Umfeld. Zur langfristigen

Sicherung der Renten wurde eine Reihe von Massnahmen verabschiedet,

die per 1. Juli 2017 in Kraft treten. Dazu gehören die Senkung des

Umwandlungssatzes für künftige Rentenbezüger, die Anhebung der

Sparbeiträge der Versicherten und der Arbeitgeberin sowie die

Anhebung des ordentlichen Rentenalters auf 64 von bisher 62 für

Männer und Frauen. Für Arbeitnehmer ab Jahrgang 1964 und älter sind

Übergangslösungen vorgesehen. Im Sinne einer nachhaltigen

Personalpolitik hat der Bankrat entschieden, dass die Bank Kosten zur

Finanzierung der Übergangslösungen übernimmt. Deshalb wurde im

Berichtsjahr zu Lasten des Personalaufwandes eine Rückstellung für

Vorsorgeverpflichtungen im Umfang von 70 Mio. Franken getätigt.



Der Aufwand für Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Werte belief sich in

der Berichtsperiode auf 124 Mio. Franken, was gegenüber 2015 einem

Anstieg von 17% entspricht. Der Aufwand für Rückstellungen, übrige

Wertberichtigungen und Verluste sank signifikant auf 8 Mio. Franken

nach 61 Mio. Franken im Vorjahr.



Der betriebliche Geschäftserfolg stieg im Geschäftsjahr 2016

gegenüber dem Vorjahr um 13% auf 752 Mio. Franken. Der

ausserordentliche Erfolg belief sich auf 16 Mio. Franken, nachdem im

Vorjahr dank Immobilienverkäufen sowie Wertaufholungen auf

Beteiligungen ein ausserordentlicher Erfolg von 66 Mio. Franken

resultierte. Die Steuern beliefen sich in der Berichtsperiode auf 7

Mio. Franken nach 8 Mio. Franken im Vorjahr.



Das Kosten-Ertrags-Verhältnis (Cost Income Ratio) verbesserte sich

2016 auf 61,7% nach 62,4% im Vorjahr. Unter dem Strich resultierte

ein betrieblicher Konzerngewinn von 761 Mio. Franken. Unter

Berücksichtigung der einmaligen Belastung durch die Anpassungen bei

der Pensionskasse belief sich der Konzerngewinn auf 691 Mio. Franken.



Höhere Ausschüttung an Kanton und Gemeinden



Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank an Kanton und

Gemeinden beläuft sich für das Geschäftsjahr 2016 auf insgesamt 351

Mio. Franken. Davon wird dem Kanton eine Dividende von 220 Mio.

Franken und den politischen Gemeinden eine Dividende von 110 Mio.

Franken ausgerichtet, was gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von

je 10% entspricht. Der Anteil zur Bestreitung der Kapitalkosten an

den Kanton beläuft sich auf 21 Mio. Franken, nach 26 Mio. Franken im

Vorjahr.



Zusätzlich wurde dem Kanton die Staatsgarantie mit 22 Mio. Franken

entschädigt. Im Rahmen des Leistungsauftrags wandte die Bank im

vergangenen Geschäftsjahr zudem weitere 119 Mio. Franken auf, die der

Zürcher Bevölkerung zu Gute kamen.



Anstieg der verwalteten Kundengelder und erfreulicher

Neugeldzufluss Die Kundenvermögen beliefen sich per Ende 2016 auf

264,8 Mrd. Franken gegenüber 257,5 Mrd. Franken per Ende 2015. Der

Netto-Neugeldzufluss von verwalteten Vermögen belief sich auf 8,0

Mrd. Franken, nachdem im 2015 ein Netto-Neugeldabfluss von 2,5 Mrd.

Franken ausgewiesen wurde.



Weiterhin starke Kapitalbasis



Die Zürcher Kantonalbank verfügt weiterhin über eine äusserst

solide Eigenkapitalbasis und übertrifft die regulatorischen

Anforderungen deutlich. Die anrechenbaren Eigenmittel haben sich per

Ende 2016 auf 11'564 Mio. Franken erhöht nach 11'293 Mio. Franken per

Ende 2015.



Die Gesamtkapitalquote belief sich auf 17,5% nach 17,9% im Vorjahr

und die Quote des harten Kernkapitals auf 15,6% nach 15,8%. Die

ungewichtete Eigenkapitalquote (Leverage Ratio) wird per Ende 2016

mit 6,7% gegenüber 7,0% im Vorjahr ausgewiesen. Der leichte Rückgang

ist dabei auf den Anstieg der risikogewichteten Aktiven respektive

die Ausweitung der Bilanz aufgrund des Wachstums im

Hypothekargeschäft zurückzuführen.



Ausblick



Zum Ausblick sagt Martin Scholl: "Die anhaltenden

makroökonomischen Unsicherheiten und das herausfordernde Umfeld mit

den Negativzinsen werden uns auch 2017 fordern. Ich bin

zuversichtlich, dass wir dank unserem ausgewogenen Geschäftsmodell

auch im laufenden Geschäftsjahr die Herausforderungen meistern und

die Chancen nutzen."



Über die Zürcher Kantonalbank



Die Zürcher Kantonalbank ist eine führende Universalbank im

Wirtschaftsraum Zürich mit nationaler Verankerung und internationaler

Ausstrahlung. Sie ist eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt

des Kantons Zürich und wird von den Ratingagenturen Standard &

Poor's, Moody's und Fitch mit der Bestnote (AAA bzw. Aaa) eingestuft.

Mit über 5'000 Mitarbeitenden bietet die Zürcher Kantonalbank ihren

Kunden eine umfassende Produkt- und Dienstleistungspalette. Zu den

Kerngeschäften der Bank zählen das Finanzierungsgeschäft, das

Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie

das Passiv-, Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft. Die Zürcher

Kantonalbank bietet ihren Kunden und Vertriebspartnern umfassende

Produkte und Dienstleistungen im Anlage- und Vorsorgebereich an.



