FRANKFURT (Dow Jones)--Fester sind die DAX-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Dank der starken Performance an der Wall Street legt der März-Kontrakt gegen 8.15 Uhr um 54,5 auf 11.695 Punkte zu. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.706 und das Tagestief bei 11.671 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 2.300 Kontrakte.

Händler sehen den DAX im 11.700er-Bereich jedoch zunächst von Widerständen gebremst. Hier befänden sich die gleich mehrere Tageshochs aus der Vorwoche, so dass nicht mit einem sofortigen Sprung über diese Marke gerechnet werden dürfe.

February 10, 2017 02:23 ET (07:23 GMT)

