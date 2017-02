FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die deutschen Renten-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert gegen 8.19 Uhr 5 Ticks auf 163,95 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 164,04 Prozent und das Tagestief bei 163,93 Prozent. Für den langlaufenden Buxl-Futures geht es sogar 22 Ticks nach unten auf 169,50 Prozent. Händler sehen dies jedoch bislang nur als Konsolidierung auf hohem Niveau an.

Nach der Rally dieser Woche müssten die Renten-Futures ihr erhöhtes Niveau erst verteidigen. Die Fixed-Income-Analysten der Commerzbank sehen die Bund-Futures weiter robust trotz schwächerer US-Treasuries handeln. Die dünne Tagesagenda am Freitag dürfte diesen Trend "kaum aus den Angeln heben", so die Analysten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2017 02:26 ET (07:26 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.