Liebe Trader,

nach einigen schwachen Handelstagen konnte sich in der zweiten Wochenhälfte das Wertpapier von Bayer wieder stabilisieren und im gestrigen Handel überdeutlich zulegen - dabei steuert der Wert nun wieder direkt seine Jahreshochs an und dürfte noch weit darüber ansteigen können. Das Jahr 2016 über tendierte Bayer noch überwiegend in einer volatile Seitwärtsphase zwischen 83,45 und ein 112,00 Euro seitwärts. Erst im Dezember setzte ein deutlicher Kursschub ein und brachte die Notierungen an den Widerstandsbereich um 99,28 Euro aufwärts. Pünktlich zum Jahresbeginn gelang auch ein Ausbruch darüber, wodurch ein größeres Kaufsignal aufgestellt werden konnte - außerdem gelang es der Aktie sogar einen mittelfristigen Abwärtstrend seit den Jahreshochs aus 2015 zu knacken und ein erstes Zwischenziel abzuarbeiten. In der letzten Analyse vom 13. Januar 2017: "Bayer AG - Pullback als Kaufgelegenheit" wurde bereits auf eine Rally an die Aprilhochs aus 2016 hingewiesen, daran hat sich bislang auch nichts geändert, weitere Gewinne dürften jetzt folgen.

Long-Chance:

Die deutlichen Zugewinne der Bayer Aktie sprechen für eine direkte Fortsetzung des zu Jahresbeginn etablierten Kaufsignals bis auf 112,00 Euro. Noch nicht investierte Anleger können beispielshalber über einen Long-Einstieg weiter von der Kaufwelle profitieren - bereits investierte Investoren können hingegen ihre Positionen aber auch aufstocken. Aus dem Stand heraus bietet sich eine schnelle Rendite, binnen weniger Wochen an. Für bereits bestehende sowie frische Positionen bietet sich ein entsprechender Stop nun unterhalb von 101,30 Euro an. Eine deutliche Eintrübung des Chartbildes dürfte die Aktie von Bayer hingegen erst erleiden, sobald die markante Horizontalunterstützung, sowie der gleitende Durchschnitt um 99,28 Euro nachhaltig gebrochen werden. Dann sind nämlich Abgaben auf die 200-Tagelinie bei 96,69 Euro zu erwarten, bei entsprechender Schwäche könnte es sogar bis in den Bereich von glatt 95,00 Euro weiter abwärts gehen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 105,55 Euro

Kursziel: 107,35 / 110,00 / 112,00 Euro

Stopp: < 101,30 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,25 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Bayer AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 105,55 Euro; 08:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.