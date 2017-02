Die Aktien des heimischen Immobilienkonzerns Buwog bleiben weiterhin als einziger österreichischer Wert auf der "Top Pick"-Empfehlungsliste der Baader Bank. Im Zuge dessen bestätigten die Analysten des deutschen Finanzinstituts ihre Kaufempfehlung ("Buy") und das Kursziel von 25,00 Euro für die Aktie. Derzeit notiert sie bei 22,80 Euro (Schlusskurs vom Donnerstag).

Die Buwog werde von ihrem Entwicklungsgeschäft in den nächsten Jahren deutlich profitieren, begründet Analystin Christine Reitsamer in der am Freitag veröffentlichten Studie. Beim Ergebnis aus dem laufenden Vermietungsgeschäft (FFO) je Aktie prognostiziert sie ein Wachstum von rund 16 Prozent. Dies ermögliche eine "attraktive Dividendenrendite" von über vier Prozent ab dem Geschäftsjahr 2017/18.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die Analystin 2,71 Euro für 2016/17. In den Folgejahren soll er bei 2,10 Euro (2017/18) und 2,35 Euro (2018/19) liegen. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,77 Euro (2016/17), 0,92 Euro (2017/18) und 1,10 Euro (2018/19).

Neben der Buwog finden sich 13 weitere Aktien auf der "Top Pick"-Liste, darunter etwa Deutsche Wohnen, Allianz und Zalando. Neu aufgenommen wurden im Februar mit Julius Bär, Nestle, Phoenix Mecano und Rieter vier Werte aus der Schweiz. Die Empfehlungsliste der Baader Bank beinhaltet üblicherweise rund 15 Aktien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Analysierendes Institut Baader Bank

