Aktionäre von Novo Nordisk mussten im vergangenen Jahr starke Nerven zeigen: Ihr Investment verlor ganze 36,5% an Wert. In diesem Jahr steht bislang ein Verlust in Höhe von 4,7% auf der Anzeigetafel. Belastet hatten zuletzt die Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr und der Ausblick für das nächste Jahr. Die Commerzbank hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...