Hemcheck Sweden AB: hemChecks emission övertecknad

Den 3 februari 2017 avslutades teckningstiden i hemChecks nyemission av units inför den planerade noteringen vid Nasdaq First North. Emissionen om 28,2 MSEK tecknades till cirka 59 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 209%. Då emissionen övertecknades har styrelsen beslutat att till fullo använda en övertilldelningsemission med möjlighet att ge ut ytterligare 330 000 units, motsvarande 1,98 MSEK. hemCheck tillförs därmed totalt cirka 30 MSEK före noterings- och emissionskostnader. hemCheck tillförs genom emissionen 1 916 nya aktieägare. Avräkningsnotor skickas ut den 10 februari 2017.

hemChecks VD Annelie Brolinson kommenterar:

- Jag vill hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna till hemCheck och samtidigt tacka för det förtroende som ni visat genom att delta i noteringsemissionen. Det känns mycket inspirerande att vi utökar ägarskaran med mer än 1 900 nya aktieägare. Vårt nästa steg är nu, bland annat, att vi ska färdigställa produktkonceptet bestående av HELGE och READY för CE-märkning. Därefter kan vi sätta full fart med en marknadslansering av vårt koncept med start i Sverige. Jag är övertygad om att vi kommer bidra till en bättre, säkrare och en mer effektiv sjukvård som kommer skapa värde för våra aktieägare.

Planerad notering på Nasdaq First North i Stockholm

hemCheck har ansökt om upptagande av bolagets aktier och teckningsoptioner till handel på Nasdaq First North. Förutsatt marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel för bolagets aktie och teckningsoption på First North bli den 10 mars 2017.

Kortnamn för bolagets aktie på First North är HEMC och kortnamnet för teckningsoptionerna är

HEMC TO 1.

Teckning och tilldelning

Tilldelning av units, tecknade inom ramen för nyemissionen, sker i enlighet med de principer som anges i prospektet publicerat den 17 januari 2017. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds den 10 februari 2017 till respektive tecknare som erhållit tilldelning. Betalning ska ske senast den dag som anges på avräkningsnotan.

Emissionen om 28,2 MSEK tecknades till cirka 59 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 209%. Då emissionen övertecknades har styrelsen beslutat att till fullo använda övertilldelningsemissionen med möjlighet att ge ut ytterligare 330 000 units. Detta innebär att totalt 5 030 000 aktier och totalt 5 030 000 teckningsoptioner av serie TO 1 nyemitteras. Om samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas under Q1 2018 kommer bolaget att tillföras ytterligare cirka 30 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i hemCheck att uppgå till 15 894 600 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 430 514 SEK. Därutöver kommer det att finnas 5 030 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Villkor för teckningsoptioner

Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 6 SEK under en period från och med den 29 januari 2018 till och med den 9 februari 2018.

Anmälningssedel och instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig via Bolagets hemsida (www.hemcheck. com) samt Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se, från och med den

29 januari 2018. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 beskrivs under avsnittet Fullständiga villkor för teckningsoptioner TO 1 i Prospektet.

Om samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas kommer bolaget att tillföras ytterligare cirka 30 MSEK före emissionskostnader.

Rådgivare

Corpura AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. hemChecks Certified Adviser på Nasdaq First North kommer att vara Corpura AB. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen.

Om hemCheck

Hemcheck Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar ett unikt produktkoncept (HELGE och READY) för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras. Detta leder till sämre vård, risker för patienter och höga kostnader för samhället. HELGE detekterar hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagningen och bidrar därmed till en förbättrad vård för patienter över hela världen. hemChecks huvudkontor finns i Karlstad, Sverige. hemCheck har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför upptagande av handel på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag är 10 mars 2017.

Kontakt

Hemcheck Sweden AB (publ)

Annelie Brolinson, CEO

Tel: +46 70 288 0826

E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com

Universitetsgatan 2

651 88 Karlstad

www.hemcheck.com (http://www.hemcheck.com)



För frågor om anmälan och teckning av units:

Aktieinvest FK AB

113 89 Stockholm

Tel: 08-5065 1795

Fax: 08 - 5065 1701

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

www.aktieinvest.se (http://www.aktieinvest.se)

Viktig information

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2017, kl. 09:00. CET.

