Exportweltmeister China hat einen unerwartet guten Start ins Jahr erwischt. Die Ausfuhren wuchsen im Januar um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit so kräftig wie seit knapp einem Jahr nicht mehr.

Das Plus fiel mehr als doppelt so stark aus wie von Analysten vorhergesagt. Die Importe wuchsen mit 16,7 Prozent sogar so kräftig wie seit vier Jahren nicht mehr, befeuert vom Bauboom und der damit einhergehenden stärkeren Nachfrage nach Kupfer, Stahl und anderen Gütern. Die Exporte übertrafen die Importe um mehr als 51 Milliarden Dollar, wie die Zollbehörde am Freitag mitteilte.

Dieser Handelsüberschuss ist dem neuen US-Präsidenten Donald Trump ein Dorn im Auge. Er wirft der Volksrepublik ...

