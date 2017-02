Nach dem wochenlangen Hin und Her wird es zum Wochenschluss spannend am deutschen Aktienmarkt. Auslöser für einen starken Move nach oben könnte wieder einmal Donald Trump sein. Er versprach am Donnerstagabend "Phänomenales", was die Steuern im Land betrifft. Umgehend aktivierten die Börsianer an der Wall Street ihre Kaufprogramme und hievten den Dow Jones auf ein neues Rekordhoch.

