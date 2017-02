Klartext: Commerzbank und BYD

Liebe Leserin, lieber Leser,

das war gesstern eine eher schlechte Nachricht für die Commerzbank-Aktionäre: Am 9.2. veröffentlichte die Commerzbank die Geschäftszahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016, und die sahen nicht gerade gut aus.

Chart Commerzbank Aktie



Quelle: tradingview.com

Das Konzernergebnis schrumpfte von 1,084 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2015 auf 279 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2016. Natürlich, in den Jahren der Finanzkrise wäre ein Gewinn in dreistelliger Millionenhöhe bei der Commerzbank noch durchaus als Erfolg gesehen worden. Aber bekanntlich hatten wir 2016 keine Finanzkrise. Und das nannte die Commerzbank selbst als Begründung für den Gewinneinbruch: "Hauptgründe waren herausfordernde Marktbedingungen und das anhaltende Negativzinsumfeld."

Insgesamt eher enttäuschende Zahlen

Und natürlich, das Negativzinsumfeld ist für Banken belastend. Der drückte den Zinsüberschuss signifikant. Wie sieht es beim Gewinn pro Aktie aus? Der brach natürlich ebenfalls ein, von 0,90 Euro auf 0,22 Euro. Eine Sache fiel mir allerdings auf: Im vierten Quartal 2016 lag der Gewinn pro Aktie den Zahlen zufolge bei 0,15 Euro, was dem Niveau des Vorjahres entsprach. Mit anderen Worten: Hat sich die Lage zuletzt wieder gebessert? Trägt der Konzernumbau Früchte? Wobei "Umbau" natürlich oft genug Euphemismus für "Stellenabbau" ist. Der Ausblick für 2017 ist jedenfalls nicht besonders konkret, so wird keine konkrete Prognose in Bezug auf das anvisierte Konzernergebnis genannt. Insgesamt also eher enttäuschend, was auch die Kursreaktion der Aktie unmittelbar nach den Zahlen erklären kann.

Dann der Blick auf BYD:

eine etwas befremdliche Nachricht kam von der chinesischen BYD: Man sei in 2016 das zweite Jahr in Folge der Hersteller von Elektro-Autos ("new energy vehicles") mit den höchsten Verkaufszahlen weltweit gewesen. BYD habe weltweit 100.183 Fahrzeuge verkauft, was einem äußerst beeindruckenden Anstieg von rund 70% entspreche. Wieso ich die Nachricht etwas befremdlich finde? Deshalb: BYD zitiert bei dieser Meldung "EV Sales", eine Internetseite, die den Weltmarkt für E-Autos und Hybrid-Autos verfolgt. Die genannten Verkaufszahlen stammen demnach von EV Sales. Doch BYD kennt doch selber wahrscheinlich die Verkaufszahlen der eigenen Wagen am besten selbst, wieso wird da diese Internetseite zitiert?

BYD mit steigenden Absatzzahlen

Wie auch immer: Wenn BYD diese Zahlen zitiert, dann werden sie wohl auch wahrscheinlich der Wahrheit entsprechend bzw. nahe dran liegen - sonst würde BYD das wohl kaum veröffentlichen, oder? So jedenfalls mein Gedankengang. Und dass die Absatzzahlen von BYD kräftig gestiegen sind, das kommt nicht überraschend. Mir ist bereits im vergangenen Jahr aufgefallen, dass sich BYD weniger als Premium-Hersteller von E-Autos profilieren möchte, sondern wie in China auch in anderen Emerging Markets auf den Massenmarkt setzen will. Und auch Stadtwerke etc. im Blick hat, da z.B. Elektro-Busse für den öffentlichen Nahverkehr angeboten werden. Wenn dadurch die Abgasbelastung in den Großstädten sinkt, könnte das eine win-win-Situation für alle Beteiligten sein - auch für die Aktionäre?

