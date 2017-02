Gestoppte bzw. gedrehte Serien: S&T -0,37% auf 8,905, davor 6 Tage im Plus (4,89% Zuwachs von 8,52 auf 8,94), McDonalds -0,15% auf 124,48, davor 5 Tage im Plus (1,84% Zuwachs von 122,42 auf 124,67), Coca-Cola -1,83% auf 41,25, davor 5 Tage im Plus (1,84% Zuwachs von 41,26 auf 42,02), Lion E-Mobility -5,66% auf 8,15, davor 5 Tage im Plus (14,88% Zuwachs von 7,52 auf 8,64), PayPal-0,12% auf 40,83, davor 5 Tage im Plus (3,99% Zuwachs von 39,31 auf 40,88), Bilfinger +0,84% auf 37,12, davor 5 Tage im Minus (-5,13% Verlust von 38,8 auf 36,81), Daimler +0,95% auf 67,29, davor 5 Tage im Minus (-4,8% Verlust von 70,02 auf 66,66), Deutsche Boerse z.Umt. +1,33% auf 82,58, davor 5 Tage im Minus (-4,85% Verlust von 85,65 auf 81,5), Frauenthal -0,27% auf 14,9, davor 4 Tage im Plus (4,48%...

