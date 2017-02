Tagesgewinner war am Donnerstag TTM Technologies, Inc. mit 9,57% auf 17,06 (465% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 13,43%) vor World Wrestling Entertainment mit 8,71% auf 20,96 (388% Vol.; 1W 7,71%) und Cargotec mit 7,54% auf 47,23 (314% Vol.; 1W 9,23%). Die Tagesverlierer: Twitter mit -12,34% auf 16,41 (551% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -7,71%), Mologen mit -9,07% auf 3,22 (247% Vol.; 1W -1,83%), Cree mit -8,01% auf 25,71 (192% Vol.; 1W -7,62%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Vodafone (43589,03 Mio.), Rio Tinto (39611,63) und BP Plc (33535,82). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Philips Lighting (821%), Twitter (551%) und TTM Technologies, Inc. (465%). Die beste Aktie in der...

