Evans plädiert weiter für langsame Zinsnormalisierung

Der Präsident der Chicago-Fed, Charles Evans, hat seine Forderung nach einer langsamen Rückkehr der Zinsen zu einem normalen Niveau erneuert. Dies sei wichtig, um der Wirtschaft zu einem adäquaten Puffer zur Abfederung von Schocks zu verhelfen und das Risiko möglichst gering zu halten, dass die Geldpolitiker erneut auf das Mittel der Null-Zins-Politik zurückgreifen müssten, sagte er.

Chinas Exporte steigen im Januar deutlich stärker als erwartet

Die Exporte Chinas sind im Januar deutlicher gestiegen als erwartet. Wie die Zollbehörde am Freitag mitteilte, legten sie binnen Jahresfrist um 7,9 Prozent zu. Dies ist als ein mögliches Zeichen zu werten, dass sich die Auslandsnachfrage nach Waren aus der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft wieder erholt. Ökonomen hatten lediglich für den Januar mit einem Plus von 3,1 Prozent gerechnet, nachdem im Dezember die Exporte um 6,1 Prozent abgerutscht waren.

Italiens Banken kommen auf keinen grünen Zweig

Beim italienischen Bankensystem lassen sich kaum Silberstreifen am Horizont erkennen. Die Gesamtjahresergebnisse spiegeln nur allzu deutlich die tiefen Wunden in einem Finanzsystem wider, das noch einen sehr langen Weg bis zu seiner Genesung zurücklegen muss. So sehen auch die Quartalszahlen von vier der landesgrößten Banken ziemlich mau aus.

Weißes Haus: Trump sagt Xi Respektierung von Ein-China-Politik zu

US-Präsident Donald Trump ist in der Taiwan-Frage auf China zugegangen. In einem Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sagte Trump nach Angaben des Weißen Hauses am Donnerstag, er werde das Prinzip der Ein-China-Politik respektieren, wonach Peking Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet. Es war das erste Gespräch der beiden Präsidenten miteinander seit Trumps Amtsantritt am 20. Januar.

US-Gericht hält an Aufhebung von Einreiseverboten fest

Im Streit um die von ihm verfügten Einreiseverbote hat US-Präsident Donald Trump eine weitere schwere Niederlage vor Gericht erlitten. Ein Bundesberufungsgericht in San Francisco entschied am Donnerstag (Ortszeit), dass die Einreiseverbote für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten sowie alle Flüchtlinge vorläufig weiterhin außer Kraft bleiben. Trump reagierte umgehend mit scharfer Kritik im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Kanadischer Premier Trudeau am Montag zu Besuch bei Trump

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau ist am kommenden Montag zu Besuch bei US-Präsident Donald Trump in Washington. Dies teilte am Donnerstag das Weiße Haus mit. Trump und Trudeau wollten ein "konstruktives Gespräch" führen, um die Verbindungen zwischen ihren Ländern zu stärken. Bei dem Treffen dürfte es unter anderem um das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) zwischen den USA, Kanada und Mexiko gehen.

Merkel trifft US-Vizepräsident Pence - Zeitung

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft laut einem Medienbericht als ersten Vertreter der neuen US-Regierung Vize-Präsident Mike Pence. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, will die Kanzlerin Pence bei der Münchner Sicherheitskonferenz Ende kommender Woche treffen, um über die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu beraten.

Bund und Länder einig über schnellere und konsequentere Abschiebungen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Donnerstag auf Maßnahmen geeinigt, um abgelehnte Asylbewerber schneller und konsequenter abzuschieben. Es solle zeitnah ein Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht kommen, sagte Merkel nach einem Treffen mit den Länderchefs in Berlin. Unter anderem soll die Abschiebehaft für Ausländer erleichtert werden, "von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter" ausgeht.

Pkw-Maut wird nach einer ADAC-Studie zum Minusgeschäft - Zeitung

Die von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) auf den Weg gebrachte Pkw-Maut wird einem Zeitungsbericht zufolge nach einer Studie im Auftrag des Verkehrsklubs ADAC zu einem Minusgeschäft. Statt der vom Bundesverkehrsministerium angepeilten jährlichen Nettoeinnahmen in Höhe von rund 500 Millionen Euro werde der Bundeshaushalt im Jahr 2023 mit bis zu 251 Millionen Euro belastet, schreibt die Zeitung Die Welt (Freitagsausgabe) unter Berufung auf die 29-seitige Studie.

Ermittler verhören Kinder des französischen Präsidentschaftskandidaten Fillon

In der Affäre um Scheinbeschäftigungen von Familienmitgliedern des französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon hat die Polizei am Donnerstag dessen Kinder Charles und Marie vernommen. Die Befragung in Paris-Nanterre endete am Abend nach mehr als sieben Stunden. Fillon soll die beiden in seiner Zeit als Senator des nordwestlichen Départements Sarthe als Mitarbeiter beschäftigt haben.

Mexiko/Zentralbank erhöht Leitzins um 50 Bps auf 6,25%

Frankreich/Industrieproduktion Dez -0,9% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Dez PROGNOSE: -0,6% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Nov rev +2,4% (vorl: +2,3%) gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Jan -0,5% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Jan +2,1% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Jan PROG: -0,2% gg Vm, +2,5% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Jan -0,1% gg Vm, +2,8% gg Vj

Malaysia Industrieproduktion Dez +4,7% (PROG: +4,2%) gg Vorjahr

