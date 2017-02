So langsam scheint dem dynamischen Anstieg des DAX und der anderen Aktienindizes die Luft auszugehen. Zwar gibt es sicherlich noch viele Marktteilnehmer, die einen Sturm auf die Allzeithochs herbeiführen wollen, aber dass diese gleich im ersten Anlauf nachhaltig überwunden werden, erscheint angesichts der vielfältigen aktuellen Herausforderungen eher unwahrscheinlich.



Was können Anleger in dieser Situation tun, um Risiken zu reduzieren und die Renditechancen zu verbessern? Verkaufen wäre eine teure Alternative. Günstiger kommt die Absicherung über Derivate. Unter den zahlreichen Varianten sind mir Discount-Optionsscheine besonders ins Auge gefallen (mach dir keine Sorgen, falls du davon noch nie gehört hast: Alle Hintergrundinformationen findest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...