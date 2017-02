BP (WKN:850517) hat die Ergebnisse des vierten Quartals vorgestellt. Diese sind in etwa so ausgefallen wie bei den anderen integrierten großen Ölunternehmen. Ein leichter Rückschritt verglichen mit dem dritten Quartal, aber deutlich stärker als noch vor einem Jahr. Bei BP gibt es aber jede Menge verrückte Dinge in der Buchhaltung zu beachten, die man sich erst einmal zu Gemüte führen muss, bevor man überhaupt verstehen kann, was in diesem Unternehmen eigentlich gerade los ist. Wenn man sich diese Zahlen aber einmal genauer ansieht, dann sieht die Sache gleich viel besser aus. Es folgt ein kurzer Blick auf die Einzelheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...