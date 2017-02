Evotec hat eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital bekannt gegeben. Wie es in einer Mitteilung der Gesellschaft heißt, wird Evotec 13.146.019 neue Aktien an Novo A/S ausgeben, die dann 8,9 Prozent der Anteile von Evotec hält. Novo A/S ist eine Tochtergesellschaft des Diabetes-Konzerns Novo Nordisk. Im Rahmen der Privatplatzierung der Kapitalerhöhung wird Novo 90,3 Millionen Euro investieren und dafür Evotec-Aktien zu einem Bezugspreis von 6,87 Euro pro Aktie zeichnen. Dies entspricht dem Xetra-Schlusskurs der Evotec-Aktie am 9. Februar 2017 ohne Abschlag.

