Der Deutsche Aktienindex (DAX) ging am Donnerstag freundlich in den Feierabend. Zu Handelsende stand ein Plus von 99 Punkten auf dem Kurszettel. Im gestrigen Handelsverlauf wurde die 21-Tageslinie nach oben durchbrochen. Charttechniker werten dies als positives Signal. Doch die 11.680er-Marke bleibt ein harter Widerstand.

