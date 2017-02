München (ots) - CHECK24.de gehört in diesem Jahr erneut zu den Top Ten der besten Arbeitgeber Deutschlands im Bereich Internet. Das Vergleichsportal belegt den zehnten Platz und lässt namhafte Firmen hinter sich - darunter HRS, idealo, die Scout24-Gruppe und Amazon. Dies ermittelte das Magazin FOCUS Business in Kooperation mit dem Karriere-Netzwerk XING, dem Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu und Statista.*)



Für das Ranking untersuchte FOCUS über 2.000 Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäftigten aus 22 Branchen. Über 100.000 Beurteilungen flossen in die Bewertung ein. Die Berechnung setzt sich zusammen aus Internetbefragungen von Arbeitnehmern aller Alters- und Hierarchiestufen, Umfragen unter XING-Mitgliedern, Mitarbeitereinschätzungen auf der Bewertungsplattform kununu sowie Ergebnissen aus dem Vorjahr.



Befragt wurden die Teilnehmer unter anderem zu Betriebsklima, interner Kommunikation, Bezahlung, Image und Führungsstil. Besonderes Gewicht hat die Untersuchung auf die Bereitschaft zur Weiterempfehlung des Arbeitgebers an Freunde und Verwandte gelegt.



Über 300 freie Stellen - jetzt bei CHECK24.de bewerben



CHECK24.de sucht aufgrund des starken Wachstums in vielen verschiedenen Bereichen und an unterschiedlichen Standorten in ganz Deutschland nach qualifizierten und motivierten Mitarbeitern. Aktuell bietet das Vergleichsportal über 300 freie Stellen in rund 230 Positionen - unter anderem im Bereich IT, in der Kundebetreuung sowie im Produktmanagement und Marketing. Einen Überblick über alle offenen Stellenangebote und Informationen zum Bewerbungsprozess finden Interessenten unter https://jobs.check24.de/.



*)FOCUS Business, "Die besten Arbeitgeber 2017", Internet (Infrastruktur, Portale, E-Commerce), Nr. 1, Februar/März 2017, S. 157.



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-, Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300 Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter. CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit Hauptsitz in München.



OTS: CHECK24 Vergleichsportal GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt CHECK24:



Katharina Reichel, Public Relations Managerin, Tel. +49 89 2000 47 1174, katharina.reichel@check24.de



Daniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de