BERLIN (Dow Jones)--Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat die Kritik des Verkehrsclubs ADAC an seinen Berechnungen zu den Einnahmen aus der geplanten Pkw-Maut zurückgewiesen. "Unsere Einnahmeprognose ist solide und konservativ gerechnet", erklärte der CSU-Politiker in Berlin. Die Maut führe künftig zu rund 4 Milliarden Euro jährlichen Einnahmen, betonte Dobrindt.

Rund 3,1 Milliarden Euro kommen laut Ministerium von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen und rund 830 Millionen Euro von ausländischen Pkw. Die Nettoeinnahmen von ausländischen Fahrzeugen betragen demnach jährlich rund 500 Millionen Euro, also rund 2 Milliarden Euro pro Wahlperiode, die zusätzlich und zweckgebunden in die Finanzierung der Straßenverkehrsinfrastruktur fließen.

"Anti-Maut-Polemik"

Der ADAC behauptet hingegen unter Berufung auf eine Studie des Verkehrswissenschaftlers Ralf Ratzenberger, die von ausländischen Pkw erzielbaren Brutto-Mauteinnahmen lägen jährlich bei lediglich rund 276 Millionen Euro. Die stark abweichenden Ergebnisse resultieren demnach insbesondere aus unterschiedlichen Ansätzen bei den Schlüsselgrößen "jährliche Zahl der Ein- und Durchfahrten pro Pkw nach Deutschland" sowie "Anzahl der betroffenen Pkw" sowie - darauf aufbauend - einer unterschiedlichen Vignettenstruktur und Vignettenzahl. Die Studie ist auf der ADAC-Homepage nachzulesen.

Dobrindt sagte dazu, mit seiner "Anti-Maut-Polemik" vertrete der ADAC nicht die Interessen der Autofahrer in Deutschland. Die Maut sorge vielmehr erstmals für Gerechtigkeit auf deutschen Straßen. "Jeder, der unsere Straßen nutzt, wird künftig einen angemessenen Beitrag zum Erhalt erbringen", erklärte Dobrindt. Der Systemwechsel von der Steuerfinanzierung zur Nutzerfinanzierung sichere langfristig die Finanzierung der deutschen Infrastruktur.

