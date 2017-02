Frankfurt - In dieser Woche haben vornehmlich politische Themen das Geschehen an den Finanzmärkten dominiert, berichten die Analysten der Helaba.Bei den anstehenden Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und im Fall vorgezogener Wahlen in Italien mache sich die Sorge breit, dass Populisten und EU-Gegner Erfolge verbuchen und die Zukunft Europas und des Euro gefährden würden. Darüber hinaus rücke die Schuldenkrise in Griechenland wieder stärker in den Mittelpunkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...