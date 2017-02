Bad Marienberg - Die Rickmers-Linie GmbH & Cie. KG und die MCC Marine Consulting & Contracting GmbH & Cie. KG, die jeweils zu 100% von der Rickmers Holding AG gehalten werden, haben am 7. Februar 2017 als Verkäufer eine Vereinbarung mit der ZEABORN Chartering GmbH & Co. KG als Käufer über den Verkauf ihres jeweiligen Geschäftsbetriebes geschlossen, so die Rickmers Holding AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

