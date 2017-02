Frankfurt - Heute stehen keinerlei Auktionen am Primärmarkt an, nachdem die Emissionswoche dank den außerplanmäßigen Aktivitäten in Finnland und Belgien letztlich ein Gesamtvolumen von mehr als 23 Mrd. EUR aufweisen konnte, berichten die Analysten der Helaba.Gestern habe Irland im Fokus gestanden, das ohne Probleme die angestrebten 1,25 Mrd. EUR habe aufnehmen können. Zugute gekommen sei den Iren dabei die leichte Beruhigung im EWU-Peripheriesegment, unter anderem begünstigt durch die erfolgreichen OT-Auktionen in Portugal zur Wochenmitte. So hätten sich die IRISH-Renditen von ihren, teilweise auf mehrmonatigen Höchstwerten liegenden Niveaus verringern können. Die 5-jährige Anleihe sei zu 0,99% zugeteilt worden, das 9-jährige Papier zu 1,1%. Dies seien 5 Bp bzw. 15 Bp weniger als zum Zeitpunkt der zyklischen Höchstwerte am 6. Februar.

