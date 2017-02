FRANKFURT (Dow Jones)--Der Premiumautobauer BMW hat seinen Absatz zum Jahrestart angetrieben von erneut guten Verkäufen in China gesteigert. Die Absätze legten um 6,8 Prozent auf 163.288 Fahrzeuge zu, wie der Konzern mitteilte. Dabei meldete die namensgebende Kernmarke ein Plus von 7,2 Prozent, die Kleinwagenmarke Mini einen Anstieg von 3,7 Prozent. Insgesamt sei es der beste Jahresstart aller Zeiten gewesen.

Die Zahl der Auslieferungen habe in allen Regionen der Welt zugelegt. Besonders deutlich ging es in China mit einem Plus von 18,2 Prozent nach oben. In Europa wuchsen die Verkäufe um 3,5 Prozent, in Deutschland deutlich um 17,2 Prozent. In den USA sanken die Absätze leicht um 0,5 Prozent. Insgesamt habe sich der Absatz elektrifizierter BMW Modelle im Januar verdoppelt.

February 10, 2017

