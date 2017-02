Im Vergleich zum Vortag hat sich der Euro-Kurs kaum verändert. Am Freitagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0658 US-Dollar gehandelt. Neue Zahlen könnten den Euro im Tagesverlauf allerdings unter Druck setzen.

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im frühen Handel wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0658 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatten den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0692 (Mittwoch: 1,0665) Dollar festgesetzt.

Am Vortag hatten Aussagen des US-Präsidenten Donald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...