Liebe Trader,

zwischen Oktober 2015 und Anfang dieses Jahres hielt sich das Papier von Volkswagen zunächst noch in einem großen steigenden Dreieck auf, die Oberseite wurde stets durch die Hürde bei grob 136,65 Euro begrenzt. Gleich zu Beginn von 2016 setzte die Aktie ihre vorherigen Kursgewinne in unverminderter Stärke auf ein bisheriges Jahreshoch von 156,55 Euro weiter fort. Hierbei stieß der Wert im ersten Anlauf auf eine mittelfristige Hürde um 154,00 Euro und drehte wieder zur Unterseite ab. Nun halten sich die Notierungen im Bereich der ehemaligen Dreiecksbegrenzung bei 136,65 Euro wieder auf und werden zusätzlich durch den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis gestützt. Eine volatile Stabilisierungsphase dürfte nun folgen, anschließend könnte es aber in den darauf folgenden Wochen wieder auf frische Jahreshochs aufwärts gehen. Die vorliegende Mehrfachunterstützung kann also für einen erneuten Einstieg in das Volkswagen-Wertpapier herangezogen werden, mit der Aussicht auf Kursgewinne bis an die Septemberzwischenhochs aus 2015.

Long-Chance:

Der sehr saubere Pullback von den Jahreshochs zurück auf die Unterstützung um 136,65 Euro kann spekulativ für einen Long-Einstieg genutzt werden, defensiv orientierte Anleger warten hingegen noch die Ausbildung eines Bodens ab. Solange aber der markante Unterstützungsbereich nicht signifikant und per Wochenschlusskurs unterschritten wird, sind im weiteren Verlauf Kurszuwächse bis 167,30 Euro vorstellbar. Jetzt oder etwas später können Anleger beispielshalber auf entsprechende Long-Positionen zurückgreifen - denn am aktuellen Kursniveau besteht eine hervorragende Chance auf einen Boden und anschließende Rally. Die Verlustbegrenzung sollte vorerst das Niveau von rund 130,00 Euro bei einem direkten Long-Engagement aber nicht überschreiten. Gerät das Papier von VW hingegen unter die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 130,14 Euro, ist mit einem erneuten Test der unteren Dreiecksbegrenzung um 120,00 Euro zurechnen - das wäre aber ein eindeutiges Signal von Schwäche und könnte im weiteren Verlauf noch tiefgreifende Einschnitte bedeuten.

Einstieg per Market-Buy-Order: 141,30 Euro

Kursziel: 156,55 / 167,30 Euro

Stopp: < 130,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 11,30 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



Volkswagen Vz. AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 141,30 Euro; 09:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

