Düsseldorf - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte gestern die Steilvorlage in Form des am Vortag ausgeprägten "tweezer bottom" nutzen und die 38-Tage-Linie (akt. bei 11.578 Punkte) zurückerobern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Geholfen hätten dabei sicherlich auch die neuen Allzeithochs beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und Nasdaq (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X).

