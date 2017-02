Erfurt (ots) - Für "KiKA kommt zu dir!" beginnt am 15. Februar eine neue Runde. Fans von KiKANiNCHEN, Bernd das Brot, TanzAlarm und KiKA LIVE haben die Chance auf einzigartige Treffen mit ihren Helden aus dem KiKA-Programm.



Die Aufgaben in diesem Jahr



Die KiKANiNCHEN-Zuschauer sind aufgefordert, ihren Lieblingsplatz in ihrer Kita zu malen und ihre gestalteten Werke an KiKA zu senden. Die kreativsten Einsendungen feiern mit Kikaninchen, Christian und Anni jeweils eine große Monsterparty.



Auf Fans des trockenen Humors wartet eine besondere Herausforderung: Wer bringt Bernd das Brot zum Lachen? Die Bewerber mit der witzigsten Einsendung können versuchen, dem grummeligen Kastenbrot ein Lächeln abzugewinnen.



Die Tanzgruppe mit der schönsten Interpretation des Songs "Der TanzTapir" wird Teil einer Folge "TanzAlarm", studiert mit Singa und dem TanzTapir neue Tanzmoves ein und feiert gemeinsam den Geburtstag des TanzTapirs.



Die einfallsreichste Einsendung einer Schulklasse gewinnt die "KiKA LIVE Vertretungsstunde XXL" - einen Schultag mit den KiKA LIVE ALLSTARS als Vertretungslehrer, die den Unterricht originell und überraschend aufmischen werden.



Kreativität steht im Mittelpunkt



KiKA möchte mit "KiKA kommt zu dir!" sein Publikum auf außergewöhnliche Art und Weise unterhalten - und stellt die jungen Zuschauer und ihre Kreativität dabei in den Mittelpunkt. Mit der Mitmach-Aktion bietet KiKA eine besondere Gelegenheit, um als Zuschauer den eigenen TV-Helden besonders nah zu kommen und Einmaliges zu erleben. Auf kika.de sind ab Mitte Februar alle Informationen wie Erklärvideos zu "KiKA kommt zu dir!" abrufbar. Der Bewerbungszeitraum endet am 31. März 2017.



Das eingesandte Material wird nach dem Einsendeschluss gesichtet und redaktionell bewertet. Weitere Informationen finden Sie unter kika-presse.de und ab 15. Februar auf kika.de.



