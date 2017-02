Noch nie haben die professionellen Investoren im Januar so viel Geld in Aktien-ETFs (Exchange Traded Funds) investiert wie 2017. Die neueste Statistik der globalen Mittelzu- und -abflüsse überrascht aber in einem ganz anderen Punkt.Bei Gold und Schwellenländeranlagen waren die europäischen Investoren im Januar 2017 weitaus vorsichtiger als der Rest der Welt. "Die Mittelbewegungen in Bezug auf Gold waren regional verschieden", weiß Patrick Mattar aus dem iShares Kapitalmarkt-Team. Er beobachtet: "Europäische Anleger haben gekauft, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...