Zürich (awp) - Die Aktien des Finanzprodukt-Anbieters Leonteq geben am Freitag erneut markant nach. Bereits am Vortag war es im Anschluss an die Jahreszahlen zu einem Einbruch um über 8% gekommen. Die auf strukturierte Produkte spezialisierte Gesellschaft hatte für das Geschäftsjahr 2016 einen scharfen Gewinnrückgang kommuniziert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...