Zürich (ots) - Die Migros bündelt ihre Kochkompetenz unter einer

neuen Marke: Migusto. Im Zentrum steht der Kochclub Migusto, der sich

an die ambitionierte Hobbyköchin genauso wie an den Familienkoch mit

kleinem Zeitbudget und den Kochanfänger wendet und seinen Mitgliedern

eine Vielzahl von Vorteilen bietet. Migusto wird mit der Plattform

migusto.ch und auf den Social Media präsent sein. In einem nächsten

Schritt wird die Kochzeitschrift Saisonküche adaptiert. Das

Club-Mitglied Nr. 1 steht schon fest: Tatort-Kommissar Stefan Gubser

freut sich darauf, seinen Koch-Horizont zu erweitern.



In der Migros gab es schon immer alles, was es für ein gelungenes

Menü braucht: gute und günstige Produkte, kompetente Beratung an der

Theke und das passende Rezept aus dem Kochmagazin Saisonküche. Ab

sofort tritt die geballte Kochkompetenz der Migros unter der neuen

Marke Migusto auf. Im Zentrum steht der Kochclub Migusto mit der neu

lancierten digitalen Plattform migusto.ch. Sie vereint eine grosse

Rezeptdatenbank inklusive Videos und Glossar mit täglich neuen

Geschichten und Reportagen aus der Welt der Küche.



Der Kochclub wendet sich an alle, die gerne kochen, es lernen

möchten oder sich einfach inspirieren lassen wollen. So finden

Migusto-Mitglieder auf migusto.ch Rezepte für ein exquisites Menü für

Gäste, aber auch Anleitungen, wie man seiner Familie schnell ein

gesundes und schmackhaftes Abendessen auftischt. Schliesslich werden

auch Koch-Einsteiger mit einfachen Rezepten und nützlichen Tipps und

Anleitungen an den Herd geführt.



Erstes Mitglied im Koch-Club ist Schauspieler Stefan Gubser,

bekannt aus seiner Rolle als Tatort-Kommissar: "Ich gebe zu: Bis

jetzt bin ich ohne grosse Kochkünste durchs Leben gekommen. Umso mehr

freue ich mich auf die einfachen Migusto-Rezepte, dank denen ich

endlich auch einmal Freunde bekochen kann." Wie der erste Versuch

herausgekommen ist, erfahren die Leser des Migros-Magazins in der

nächsten Ausgabe.



Nebst Inspirationen und Rezepten erhalten Kunden, welche sich für

eine gratis Clubmitgliedschaft entscheiden, auch attraktive Vorteile.

Sie profitieren von exklusiven Cumulus-Angeboten oder speziellen

Rabatten auf verschiedene Produkte oder Dienstleistungen aus der

ganzen Migros. Weiter können Sie exklusive Online-Angebote nutzen,

etwa indem sie sich online eine eigene Rezeptsammlung anlegen oder

die Zutaten direkt in die digitale Einkaufliste übertragen.

Schliesslich erhalten sie auch das neue Print-Magazin Migusto gratis,

das in den nächsten Monaten die Saisonküche ablösen wird. Die

Abonnenten werden bis Ende Februar informiert.



Neben der Plattform und dem Print-Magazin nehmen die Social Media

eine zentrale Rolle ein. Migusto wird auf Youtube, Google+ und

Instagram mit eigenen Auftritten präsent sein. Auch über diese Medien

werden die Kunden täglich mit unterhaltsamen Informationen zu Küche

und Essen versorgt.



"Wir demokratisieren Leidenschaft und Begeisterung rund um die

Zubereitung und den Genuss. Die kreative und abwechslungsreiche Küche

ist nicht elitär. Kochen muss allen Freude machen, auch denjenigen,

die es heute als Pflicht empfinden. Das ist die Idee hinter dem

Koch-Club Migusto. Mit dem Team um die Saisonküche haben wir heute

schon sehr viel Koch-Kompetenz in der Migros und somit die besten

Voraussetzungen, diesem hohen Anspruch gerecht zu werden", sagt

Hansueli Siber, Leiter Marketing der Migros.



www.migusto.ch



Druckfähiges Bildmaterial finden Sie unter den folgenden Links:



http://media.migros.ch/images/2017/Migusto_D1.jpg

http://media.migros.ch/images/2017/Migusto_D2.jpg

http://media.migros.ch/images/2017/Migusto_D3.jpg



