Wer gerne unterwegs einen Kaffee trinkt kennt das: Kaum ist das Heißgetränk ausgetrunken, wird der Pappbecher weggeschmissen. Kritik kommt vor allem von Umweltschützern. Im Bundestag soll sich das jetzt ändern.

Kampf gegen Pappbecher-Müllberge - auch im Bundestag: Die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter sollen ihren Kaffee bald aus Mehrweg-Bechern trinken. In einem Brief der Bundestagsverwaltung heißt es, der Betreiber der Gastronomie in den Bürogebäuden habe sich "grundsätzlich zum Verzicht ...

