Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag wenig verändert in den Handelstag gestartet. Der SMI legt damit nach den markanten Gewinnen vom Vortag einen Marschhalt ein. Die Stimmung am Markt ist laut Händlern nach den Steuer-Andeutungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump vom Vortag aber nach wie vor gut. Für einen weiteren deutlichen Anstieg fehlten jedoch die Impulse, zumal von den grossen Schweizer Unternehmen kaum Nachrichten vorliegen.

Er werde in zwei bis drei Wochen "Phänomenales" zum Thema Steuern bekannt geben, hatte Trump am Vortag angekündigt. "Es bleibt damit aber unklar, welche Reformen geplant sind", dämpfte ein Analyst den allgemeinen Optimismus. Simple Steuersenkungen würden seiner Meinung nach schneller und effektiver wirken als eine komplexe Reform, die primär auf den Schutz der US-Arbeitsplätze abziele. Etwas Rückenwind geben zudem die neusten und überraschend positiven Zahlen zu Chinas Aussenhandel.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,04% höher bei 8'440,88 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,04% auf 1'338,40 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,05% auf 9'235,78 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln sind 21 im Plus, sieben im Minus und zwei unverändert.

An der Spitze bei den Blue Chips rangieren aktuell LafargeHolcim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...