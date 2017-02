Kann die SPD-Hoffnung Kanzler? Sein Argument: Ja, weil ich elf Jahre Bürgermeister war. Die Ratsprotokolle von damals lassen daran zweifeln.

Die politische Karriere des Martin Schulz beginnt ziemlich undemokratisch. Zumindest, wenn man unter Demokratie versteht, dass es einen Wettbewerb gibt. "Für die SPD-Fraktion schlug der Stadtverordnete Bernd Thielen den Stadtverordneten Martin Schulz als Kandidat für das Amt des Bürgermeisters vor. Von den anderen Fraktionen wurde kein Gegenkandidat benannt." Es ist der 31. März des Jahres 1987, 18 Uhr, und so verewigt der Protokollant der Stadt Würselen das Ereignis.

Es sollen elf Jahre folgen, in denen Martin Schulz die Geschicke dieses Städtchens bei Aachen prägen wird. Elf Jahre, die in Ratsprotokollen dokumentiert sind. Man könnte sie lassen, wo sie sind, in staubigen Archiven. Aber Schulz, 61, will im September Bundeskanzler werden, Regierungschef der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Er hat nicht nur seine SPD regelrecht euphorisiert, er liegt auch in Umfragen mittlerweile gleichauf mit der ewigen Kanzlerin Angela Merkel. Eine Sensation.

Ein Grund dafür: Jeder spürt, dass Schulz Kanzler werden will. Aber kann dieser Mann - für die meisten Deutschen ein Mann aus Brüssel, der über keinerlei Erfahrung in der Bundespolitik verfügt - auch Kanzler?

Hier kommt Würselen ins Spiel.

Das Amt in seiner Heimat ist das wichtigste Argument von Schulz gegen den Vorwurf, das Regieren nur vom Zuschauen zu kennen. Am 29. Januar, bei seiner Antrittsrede als Merkel-Herausforderer, betont er ausdrücklich, immerhin "elf Jahre Bürgermeister in einer Stadt mit knapp 40 000 Einwohnern" gewesen zu sein. Und daraus leitet er nicht weniger als eine Art Generalkompetenz ab: "Denn jedes Problem landet am Ende in den Rathäusern und in den Gemeindevertretungen."

Schulz hat also zur Beschäftigung mit seiner Vergangenheit regelrecht aufgefordert. Sie ist seine Visitenkarte für den Eintritt ins Kanzleramt. Es geht deshalb nicht um verblasste Kumpelgeschichten. Auch nicht um den Spott, dass Bürgermeisterarbeit in der Provinz durchaus bedeutet, um die korrekte Aufstellung von Telefonzellen zu kämpfen oder um den Erhalt einer Postfiliale beim Bundespostminister zu betteln (um beides musste sich Schulz kümmern).

Es geht um das Fundament seiner Bewerbung, festgehalten auf 2156 Seiten Ratsprotokollen, die der WirtschaftsWoche vorliegen. Belege in Schwarz-Weiß, maschinengeschrieben, die Aufschluss geben über jenen Mann, der der neunte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden will.

Die Anfänge

Als Schulz sein Amt antritt, herrschen in Würselen bundesrepublikanisch geordnete Machtverhältnisse, wie man sie sich als Bürgermeister nicht schöner wünschen kann: 23 SPD-Stadträte, 19 von der CDU und 2 von den Grünen. Nur die äußeren Verhältnisse sind alles andere als rosig. Würselen liegt mitten im sogenannten Aachener Revier, über Jahrzehnte wurde hier Steinkohle abgebaut, jetzt machen die Zechen reihenweise dicht. Und während die Landesregierung nur aufs Ruhrgebiet schaut, leidet man in Würselen. "Ich trete heute mein Amt an im Bewusstsein um die schwere wirtschaftliche Situation, in der sich unsere Region und damit auch unsere Stadt befindet", beginnt der damals 31-jährige seine Antrittsrede.

Versucht man, Schulz an seinen wirtschaftspolitischen Taten zu messen, zeigt sich vor allem eines: die Machtlosigkeit seiner Position. Während seiner gesamten Amtszeit gilt in Nordrhein-Westfalen noch die Form der Gemeindeordnung, wie sie einst von den britischen Besatzern geschaffen worden war. Reformiert wurde sie 1994, aber in Würselen übernahm man die Neuerungen erst nach Schulz' Abgang. Er war vor allem fürs Repräsentative zuständig. Die Verwaltung hingegen führte der Stadtdirektor, ...

